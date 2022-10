Terrorífica foto de la cara de una hormiga que se viralizó y ¡es real!: mirala y no te asustes

Un reciente concurso de fotografía mostró la verdadera cara de una hormiga que, por ser tan diminuta, es difícil de advertir al simple ojo humano. Se trata de un primer plano del insecto que lo muestra terrorífico y en las redes sociales esa imagen se volvió viral.

El tema de la competencia era "mundo pequeño y allí se buscaba premiar la mejor microfotografía en el marco del Concurso de Fotomicrografía Small World de la reconocida marca Nikon. Quien logró conseguir la instantánea de la que todos hablan es el fotógrafo nacido en Lituania, Eugenijus Kavaliauskas, quien presentó a la hormiga para que compitiera contra otras 1.300 imágenes alrededor del mundo.

Según se detalle en el sitio web del concurso, la fotografía se tomó con un lente de 5x de aumento Mitutoyo, con técnica de luz reflejada y el resultado fue impactante, el rostro de la hormiga parece sacado de ciencia ficción, tanto por la expresión como por los ojos rojos, los bigotes y la forma de la boca del animal. Y esto fue el resultado del que tanto se habla:

