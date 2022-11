Larroque criticó a Alberto Fernández: "No hay preocupación central por ganar las elecciones"

La paz entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner duró lo suficiente para que llegara Sergio Massa al ministerio de Economía, luego de la sorpresiva salida de Martín Guzmán y la breve transición de Silvina Batakis. Pero nada más.

Las últimas semanas hubo algunas señales que dejaban ver que la relación estaba rota otra vez. Y en las últimas horas ya se volvió indisimulable porque los propios protagonistas, una vez más, lo hicieron público.

Ahora el que se sumó a la contienda discursiva fue Andrés Larroque, quien le apuntó directo a Alberto Fernández y disparó: "No hay preocupación central por ganar las elecciones" presidenciales del año que viene.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense dijo que "a veces me da la sensación de que esta obsesión por ocuparse de la parte y no del todo, del rol importante que tiene el Presidente, me da la sensación de que quizás no hay una preocupación central por ganar las elecciones".

En declaraciones a radio El Destape, el dirigente de La Cámpora, uno de los que más fuertemente viene cuestionando al mandatario, dijo que lo ve "más preocupado por la parte que por la armonización del conjunto y mucha atención a jugadas chiquitas, muy de los cercanos, de los amigos", y reclamó que "hay que pensar en grande, creo que el problema está en eso. Cuando a uno se le da una responsabilidad, obviamente validada por el pueblo argentino pero fue Cristina quien hizo la propuesta, me parece que uno tiene que ser consciente de la responsabilidad que tiene que desarrollar".

En ese marco, aseguró que "tenemos que revalidar la etapa kirchnerista, que para mí es la recuperación del peronismo. El kirchnerismo significó un reperfilamiento del peronismo, que era el que pudo generar un país vivible para la gente, con desarrollo, producción y justicia social".

Y admitió que "la sociedad está enojada y tiene razón". "Si no nos hacemos cargo del mandato popular y no respondemos a las expectativas encaramos la pelea con el poder económico con mayor debilidad".