Alberto F. defendió a Cristina por las obras y se cruzó con un fiscal

Con un fuerte cruce con el fiscal incluido, el presidente Alberto Fernández declaró durante casi 3 horas en el juicio que se sustancia en los tribunales de Comodoro Py por un presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el que defendió a Cristina Kirchner y dijo no haber tenido trato con el empresario acusado, Lázaro Báez. Sin embargo, desde la oposición apuntaron que “hay imágenes que lo muestran con el empresario” santacruceño durante la presidencia de Néstor Kirchner.

El jefe de Estado arribó pasadas las 9.30 hasta la sede judicial, pese a que podía cumplimentar el trámite vía Zoom, y se dirigió hasta el subsuelo del edificio acompañado por la portavoz presidencial, Gabriela Cerrutti, el secretario general Julio Vitobello y el diputado Eduardo Valdés.

Fernández declaró como testigo en la causa sobre una supuesta asociación ilícita dado que era jefe de Gabinete durante parte del tiempo que habría ocurrido el presunto delito, que investiga la justicia federal. En este sentido, ayer aseguró que “no existe ninguna norma que defina cómo se distribuye el gasto en obra pública en el Presupuesto. Es una decisión de carácter político no judiciable. Y esas decisiones que se están discutiendo en materia de Presupuesto no pueden ser arbitrarias”. De alguna forma, exculpó a Cristina de presuntas maniobras cuando ella ocupaba la primera magistratura.

Su relató, marcan desde la oposición- cambió sensiblemente del que pronunciaba cuando era un férreo opositor al Gobierno de Cristina. En aquella época si bien defendía la gestión de Néstor Kirchner, no opinaba lo mismo sobre el manejo de la obra pública que se había efectuado entre 2009 y 2015.

Al respecto, la abogada Silvina Martinez, querellante en varias causas que tienen a Cristina como acusada, dijo ayer a este diario que “el cambio de postura influye por su rol de Presidente. Un testigo tiene que declarar sobre algo que tiene conocimiento o por su expertise o por lo que vio. Ahora un testigo no hace apreciaciones personales de lo que le parece la causa cuando dice no tiene nada que ver con las cosas se están juzgando. O faltaltarle el respeto al fiscal. Lo cierto no va implicar que a Cristina la salven, toda lo contrario esta actitud de avallasamiento hacia la Justicia no hace más que perjudicarla”.

En la víspera, Alberto Fernández intentó defender la gestión presidencial de su actuual Vicepresidenta. Pero también increpó al fiscal del juicio, Diego Luciani, luego que el funcionario presentara planillas en las que se observaba una diferencia de fondos entre la adjudicación de una obra vial en la ruta 288, en el tramo La Julia y Tres Lagos, y el monto total que finalmente se asignó para que se desarrolle la misma. “Doctor (al referirse a Luciani) me da la impresión que usted no me escuchó bien antes”, le señaló al reiterar que no recordaba cada una de las obras que incluían los proyectos de Presupuesto. Ante la respuesta afirmativa del funcionario, el jefe de Estado, disparó: “Ah entonces usted tiene un problema de compresión”.

Inmediatamente, el fiscal le pidió: “No me falté el respeto doctor”.

Luego transcurrió el debate y el Presidente negó haber mantenido una relación de amistad con Lázaro Báez, que era amigo del fallecido expresidente. “Lo vi una solo una sola vez en mi vida y recuerdo el diálogo. El me dijo ´buenos días y yo le respondí ´mucho gusto”, explicó. Sin embargo, desde la oposición marcan que “desde hace años circula una foto que lo muestra posando en forma amistosa” con el empresario y otras dos personas, en una de las estancias del sur.

Tras regresar a Casa Rosada, la portavoz Cerrutti también embistió contra el fiscal: dijo que “es una causa absolutamente política. El Presidente debió explicar muchas veces cómo se confecciona un Presupuesto porque parecería que el fiscal no sabía cómo se confecciona”. Y agregó: “El Presidente pudo no haber concurrido, pero es un hombre del derecho y le pareció bien estar allí”.

El Presidente negó una relación de amistad con Lázaro Báez: “Lo ví una sola vez”