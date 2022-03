El terrible momento familiar que le toca vivir a Lía Salgado

Un terrible momento le toca atravesar a Lía Salgado, al punto que decidió compartirlo y hacerlo público en la TV. La conductora, hasrta y colmada de miedo, habló con Ángel De Brito en su programa de América y le contó la amenaza que padece su familia.

Sobre la situación que atraviesa, el chimentero dijo que “un vecino de su hijo los amenaza, con un arma inclusive”, mientras difundía un video que le fue enviado por la propia Salgado en el que se muestra una tensa pelea callejera. Allí se ve cómo una pareja amedrenta al hijo de la conductora, que está con su mujer y su pequeño hijo de 2 años, para terminar en empujones. En un momento, la discusión empieza a escalar al punto de que comienzan a empujarse y todo se vuelve más dramático.

Luego, el conductor leyó el mensaje que le envió Lía: "Un vecino de mi hijo, que es el que se veía en las imágenes, es granadero y lo amenaza. Está armado y lo hace en la calle en frente de mi nietito de dos años". Según contó, se dirigían a realizar la denuncia ya que "tienen miedo porque no es una discusión solo en la calle, hay antecedentes de este episodio”, precisó Angel.

Santiago, el hijo de Salgado, más tarde usó las redes sociales para dar cuenta de lo que estaba viviendo su familia, aunque más tarde borró lo que había publicado. “Seis años de este calvario de estos enfermos mentales. Uno es militar y está armado. Tengo varios videos de todos los años en que se pusieron violentos, además de testigos conocidos y no conocidos. Me espían por Instagram, se compran chips para insultar desde el anonimato y hoy me esperaban cuando volvía con mi hijo del jardín en la puerta de calle. No me dejaban entrar a mi casa, mi hijo tiene tres años, no les importó”, escribió en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, compartió uno de los videos en el que se ven las amenazas y aclaró: “Esta fue la emboscada en la puerta de nuestro ph. Pablo Néstor Toledo, el rango más bajo en el ejército, es granadero y es esto. Y su mujer… bueno, intento de mujer”. En tanto, cerró con una foto de los supuestos agresores junto a la leyenda: “Si algún día me pasa algo a mí o a mi familia, recuerden estas caras por favor”.