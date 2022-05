Tarifas y ¿ultimátum?: advertencia a los funcionarios K

También ayer desde miles de kilómetros, el presidente Alberto Fernández decidió tomar “cartas en el asunto” en medio de la escalada interna en la coalición gobernante. Fue, en ese sentido, que con el desarrollo de las audiencias para la actualización tarifaria de los servicios de gas y electricidad, salió a advertir al kirchnerismo opositor: el aumento es “una decisión política” y que, “si alguien no puede tomarla, no va a poder seguir en el Gobierno”, en alusión a los funcionarios del área de Energía, que en su mayoría responden a Cristina Kirchner.

Y a propósito, en una entrevista con un medio alemán, volvió a contestarle a su vicepresidenta, aunque sin nombrarla: “Yo no he decepcionado a parte de mi electorado, no pienso semejante cosa, eso dicen algunos”, sostuvo Fernández y consideró que “la pandemia afectó mucho a la población argentina; el mundo fue una víctima de la pandemia y la causa no es del Gobierno sino de la pandemia”.

Alberto Fernández desde Alemania tras el encuentro que mantuvo con el canciller Olaf Scholz, defendió la actualización tarifaria de los servicios de gas y electricidad -acordada con el Fondo Monetario- y la segmentación de las mismas, al considerar que actualmente “se está subsidiando energía al 10 por ciento más rico del país, lo que no es justo en términos igualitarios”.

El Presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, defendieron en las últimas horas la metodología adoptada para la revisión tarifaria en marcha, para las cual se determinó que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40 por ciento del Coeficiente de Variación Salarial, y del 80 por ciento para quienes no gozan de ese beneficio (ver página 7).

El kirchnerismo, mientras, se llamó a silencio pero dicen que un gesto vale más que mil palabras. Ninguno de los funcionarios de Energía participó de las audiencias. Creen que el aumento de tarifas del 20 por ciento que se aplicó desde marzo, debe ser el único en todo el año. Ahora llegaría hasta el 42 por ciento para los sectores medios.

Tensa entrevista

Mientras, en una tensa entrevista con una periodista de la señal alemán DW, habló de la “decepción” que acusó Cristina. “Usted dice que no reconoce esa decepción... le preguntó la mujer que lo entrevistó. Y molesto, el Presidente le respondió: “Te estoy diciendo que la reconozco, pero lo que digo es que no es la causa el Gobierno, la causa es la pandemia”, insistió.

También volvió a hablar de su posible reelección. “Mi problema no es la reelección mía, sino cómo sacamos a la Argentina de ese lugar (económico). La verdad es que confiaría un poquito menos en los números de las encuestas, que están muy manipuladas”, apuntó ante la consulta de la periodista por la imagen negativa de su Gobierno.

Luego, se volvió a incomodar Alberto F. cuando la mujer le preguntó por la negociación para reducir los subsidios y le mostró una encuesta. “Son los sectores más altos. Usted debería conocer un poco mejor cómo es el tema. Por ahí no se informó bien. Lo que estamos planteando es que la Argentina deje de subsidiar a los sectores más ricos”, afirmó.

En la reunión con el canciller alemán, con quien tuvo su primer encuentro personal como jefes de Estado, se habló de las relaciones entre ambos países, de la invasión rusa a Ucrania y del acuerdo de refinanción de deudas con elFMI. También conversaron sobre las posibilidades de cooperación que hay en materia energética.