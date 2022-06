Rodríguez Larreta criticó a Alberto Fernández por sus dichos en la Cumbre: "Me provoca mucha preocupación"

Horacio Rodríguez Larreta cuestionó al presidente Alberto Fernández por sus dichos sobre las ausencias de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la Cumbre de las Américas que se desarrolla en Los Angeles, Estados Unidos.

"Me provoca mucha preocupación", afirmó el jefe de Gobierno porteño. "En política internacional, la coherencia es un valor innegociable y escuchar al Presidente de la Argentina defender a países donde se violan los derechos humanos, me genera una enorme contradicción. Los valores de la democracia son innegociables. Que el Gobierno salga a defender a Cuba, a Venezuela, me genera una enorme contradicción", agregó durante el acto que encabezó esta mañana junto a funcionarios porteños.

Rodríguez Larreta se refirió a las declaraciones de Alberto Fernández en las que cuestionó directamente a Estados Unidos, en su calidad de organizador de la cumbre, por no haber invitado a Cuba, Venezuela y Nicaragua. "Definitivamente hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas", sostuvo.