Calculan que se volvió a acelerar la inflación en enero por los alimentos

Las consultoras económicas, ya sobre el final del primer mes de 2023, estiman que la inflación mensual rondará casi el 6% y probablemente esté por encima del nivel registrado el mes anterior (5,1% en diciembre de 2022). La suba de precios de los alimentos, y algunos servicios regulados, impulsaron esta aceleración del costo de vida en enero, apuntan, al tiempo que ya vienen alertando por los aumentos que se vienen en febrero. Mientras que el número del Indec se ubicará más cerca del 5%, estiman fuentes oficiales.

“Para enero vemos una aceleración de la dinámica inflacionaria de casi el 6% respecto a diciembre. En los próximos meses aparecen algunos riesgos que hacen pensar que la inflación se va mantener elevada y que va a ser difícil que comience con un número 3 adelante a partir de segundo trimestre del año, como quería el ministro Sergio Massa”, señaló el economista Santiago Manoukian, de la consultora Ecolatina.

Sobre el piso elevado que dejó el cuarto trimestre de 2022 -de 5,4% mensual- se suman ahora el posible impacto de la sequía sobre el precio de los algunos alimentos, un incremento de la carne vacuna, la dinámica de las subas salariales y los ajustes pendientes de la tarifa de los servicios públicos, que van a seguir presionando sobre el nivel de precios, analizaron desde esa consultora.

“La intención del Gobierno de ordenar la inflación al 60% anual, en un contexto de ajuste fiscal y contracción monetaria, no luce descabellada pero todavía están desalineados los precios relativos y vigentes los mecanismos de propagación de la inflación, por lo que se vuelve una tarea muy desafiante, máxime en un año electoral. No obstante, apuntar a una inflación mensual de 4% es mejor que intentar que intentar solamente que no se acelere. Es sano apuntar ahí, lo cual no es significa lo mismo que sea factible”, agregó Manoukian.

Desde la consultora Analytica proyectan un número similar, cercano al 5,8%, como consecuencia de los aumentos en precios regulados y también del alza en alimentos. Sin embargo, ya estiman que en febrero podría haber una desaceleración, por menores aumentos en los precios regulados, y en ese caso la proyección es de 5,2%.

Pero no coinciden otros analistas y economistas con respecto a este mes. Es que se viene los aumentos en las tarifas de energía, pero también en los combustibles, prepagas y alquileres. Además, advierten sobre el precio de la carne que se disparó en estos últimos días tras las primeras lluvias tras la sequía.

“El objetivo de una inflación mensual en abril menor a 4% no es un escenario posible hoy en día cómo están dadas las condiciones. De todas formas, el Gobierno está tomando medidas para reducir la inflación pero eso no implica lograr un objetivo tan ambicioso”, opinó el economista Claudio Caprarulo.

El relevamiento de precios de la consultora EcoGo mostró que en la tercera semana del mes se registró una variación de 1,7% de los precios de los alimentos con respecto a la semana previa. Con este dato -y considerando una proyección de variación semanal del 1% para la última semana del mes-, la consultora proyectó que la inflación sólo de alimentos consumidos en el hogar en enero treparía a 4,9% mensual.

En tanto, el dato de inflación de enero se ubicaría en 5,6%. “Los productos regulados impulsaron el indicador general del mes al alza destacándose los aumentos en prepagas (6,5%), combustibles (2%) y tarifas de gas, luz y agua (14,1%, 19,6% y 20,1% respectivamente), servicio doméstico (6,5%), tarifas de colectivo y tren en AMBA (entre el 20% y el 70% dependiendo el servicio), entre otros”, detallaron.