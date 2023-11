“En la lona”: el furioso descargo de Mica Viciconte

Tras una versión que indicaba que Mica Viciconte y su pareja, Fabián Cubero, estaban “en la lona”, atravesando una grave crisis económica, la mediática salió a desmentirlo: “Vi una nota que me parece un papelón, es poco serio decir que estoy pasando por una crisis económica. Es una falta de respeto para los que no llegan a fin de mes. No tengo crisis económica”, manifestó.

Según Viciconte, la información habría surgido porque estuvo vendiendo muebles que, según ella, no entrarán en la casa a la que se va a mudar. De todos modos, aclaró: “El error de muchos es pensar que porque trabajamos en la tele somos millonarios y ¡no! Somos laburadores, tenemos un montón de beneficios, pero sabemos cómo cuesta ir a comprar algo. Lo sabemos”.