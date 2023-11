Lauty Gram brindó detalles de su relación con la China Suárez: “Es re piola y muy copada"

Luego de que su hermana diera pistas sobre un posible romance, el cantante de 21 años rompió el silencio

Hace tiempo que los rumores del espectáculo están con Eugenia La China Suárez y Lauty Gram. La actriz y el cantante se mostraron juntos en varias oportunidades además de piropearse en las redes sociales. Así, Gram rompió el silencio y habló de su relación con la actriz que le lleva diez años.

El cantante de 21 años contó cómo es su vínculo con Eugenia y dio detalles exclusivos: “Con la China la mejor. Es re buena persona, es copada”, al tiempo que agregó: “Cuando la conocí, me acuerdo de que se hizo un re quilombo porque se filtró una foto en la que estábamos hablando en un after de la Bresh y la verdad, la mina (es) re copada, me cayó re piola, nos cagam... de risa”, confesó Lauty, que además confesó: “Y sí, habremos salido a comer o al shopping, pero sin problemas porque salimos así, como lo más normal. No es que salimos como que nos estamos ocultando”, detallo.

Asimismo, Lauty Gram reflexionó: “La gente como que graba infraganti o con carpa, ¿viste? Yo lo noto cuando vamos a un lugar que están así, como grabando con el celular. Me da una vergüenza ajena… Y lo filtran como que nosotros lo estamos ocultando o algo, pero nada que ver”, agregó.

Por otra parte, ahora hubo un dato que llamó la atención y que le da un giro directo a esta historia porque es la propia hermana del cantante quien hizo unas fuertes declaraciones en público las cuales confirmarían el romance entre Lauty y la China. Finalmente, todo se dio cuando Gram subió unas imágenes que se tomó en Bariloche, específicamente en el jacuzzi del hotel y Eugenia dio su veredicto: “Qué frío”, lo que motivó un nuevo comentario de él: “Había que hacer el esfuerzo”.

Aunque la cosa no queda ahí, y entre los cientos de reacciones hubo un detalle que no pasó desapercibido. En medio de los comentarios anónimos, la hermana de Gram, Aldana Amaya, dejó un testimonio contundente: “Cuña hermosa viva el amor”, escribió la joven junto a emojis de corazones, fuegos y caritas enamoradas.