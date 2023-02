VIDEO.- "Me amenazaba con tirarme un tiro": el dramático relato del periodista asaltado en La Plata

El periodista platense Mario Rueda vivió una verdadera pesadilla, que jamás imaginó. Tal como informó EL DIA, esta madrugada un grupo de ladrones ingresó a su vivienda de 78 bis y 9 para robar, y terminó todo golpeado por las trompadas, patadas y culatazos que recibió, que incluso le provocaron una herida en la cabeza, por la cual debió recibir asistencia médica al perder una gran cantidad de sangre (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-2-24-9-50-0-brutal-robo-a-un-periodista-en-la-plata-lo-golpearon-le-dieron-culatazos-y-lo-amenazaron-policiales).

El vecino de Villa Elvira habló con eldia.com y realizó un dramático relato lo que lo experimentó en su casa junto a su mujer. Minutos después de haber dejado el hospital San Martín, en donde fue vendado en la cabeza tras 4 horas de atención, Rueda dijo que "estoy físicamente aturdido. Tengo un corte en la cabeza y golpes en las piernas. Fue una cosa absolutamente traumática y muy fuerte".

El periodista, que fue corresponsal en La Plata del diario Clarín durante varios años y además actualmente colabora en el programa de La Redonda "Fútbol Profundo", contó que "estaba durmiendo, y a las 5 de la mañana me levantó un flaco, me golpeó. Estaba vestido con gorra y pasamontaña. Cuando me doy vuelta me golpea con una pistola, con la parte del filo del cargador. Evidentemente es un artista porque eso lo tiene que hacer muy bien, ya que te puede dejar inconsciente".

Además sostuvo que el ladrón "me pedía plata y me salía muchísima sangre. Pero no entendía bien lo que pasaba . Además tenía miedo porque mi esposa estaba en la otra habitación". Sobre la cantidad de asaltantes dijo que "yo vi 4 personas, pero como la casa es grande capaz había más". Y agregó: "El tipo me tenía en la cama y si me quería mover me pegaba. El que actuó lo hizo muy capacitado, era muy profesional. Había uno de ellos que era un borrego y cuando el que sería el jefe le dijo que se quedara conmigo y buscara plata en mi pieza, yo le decía 'flaquito estás temblando', y me amenazaba con tirarme un tiro".

"Al vivir en una ochava, tendría que tener cámaras de un lado y de frente, pero con mi esposa siempre pensamos que el que te quiere afanar entra por cualquier lado. Incluso un vecino tiene la cocina enrejada, o sea que comen enrejados, y le robaron igual. Para que tanta seguridad", se lamentó Rueda, quien manifestó que la alarma vecinal se activó cuando se fueron los ladrones.

"Yo creo que vinieron a esta casa, que no fue un robo al voleo", dijo la víctima, quien dejó flotando en el aire la posibilidad que detrás de esta ataque haya algo más: "Posiblemente cuando armen la nota tengan que poner noticia en desarrollo".

Según supo EL DIA, del lugar los delincuentes huyeron con celulares, una computadora y dinero en efectivo. Pero la peor parte se la llevó la pareja, que vivió una pesadilla.