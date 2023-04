La Iglesia Ortodoxa, en la mira de los ucranianos

Miles de ucranianos han salido a la calle en los últimos días, pidiendo la ilegalización de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, subordinada canónicamente al Patriarcado de Moscú, por considerar que promueve los intereses del gobierno de Putin en plena agresión militar.

Las marchas, secundadas por 15 ONGs que exigen al Parlamento medidas urgentes, han tenido efectos inmediatos en ciudades como Leópolis, Jmelnytskyi y Kamianets-Podilskyi, en el oeste de Ucrania, donde las autoridades locales han desalojado a esta iglesia de espacios de titularidad municipal.

“No es una cuestión religiosa, sino de seguridad y de independencia del Estado”, advirtió una de las destinatarias de estas demandas, la diputada del partido del presidente Zelenski, Servidor del Pueblo, Yevgueniia Kravchuk, quien es también vicepresidenta de la comisión de Información y Cultura del Parlamento.

En la misma línea se expresó esta semana el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danilov, al afirmar que las fuerzas del orden del país no luchan contra la religión, sino contra agentes del servicio secreto ruso con sotana. “Puedo decir oficialmente que el número de personas de esta iglesia que colaboran con el servicio secreto ruso, con los directorios primero, quinto y noveno del FSB es, por desgracia, muy, muy alto”.

Kravchuk y su grupo parlamentario apoyan un proyecto de ley registrado por el Ministerio de Justicia que prohibiría el funcionamiento en territorio ucraniano de organizaciones religiosas ligadas a Rusia, en tanto Estado que ataca militarmente a Ucrania. “Espero que pueda votarse en abril o mayo”, dice la diputada.

Millones de ucranianos y las propias autoridades consideran insostenible seguir permitiendo el uso de las catedrales y monasterios más importantes del país a la jerarquía de una iglesia con un largo historial, que continúa hasta hoy, de colaboracionismo con el invasor ruso.

UNA LEYENDA DEL FÚTBOL RUSO, CONTRA LA GUERRA

El ruso Alexandr Kerzhakov, máximo goleador histórico del fútbol ruso y ex jugador del Zenit y el Sevilla, se pronunció en contra de la invasión a Ucrania tras exiliarse de su país a Dubai.

“No entiendo como esto es posible. Que en una sociedad tan moderna y desarrollada pueda pasar lo que está pasando”, dijo en una entrevista con un conocido periodista deportivo ruso: “Tengo miedo. En cada reportaje, cuando me preguntaban mi mayor deseo, lo único que pedía era que no hubiera guerra. En el mundo en general. No lo puedo entender. Lamentablemente, no me cabe en la cabeza”.