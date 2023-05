VIDEO. Habló Alejandro Fantino tras la polémica en la Facultad de Periodismo de La Plata

Una polémica se creó alrededor de la visita de Alejandro Fantino a la Facultad de Periodismo de la UNLP, en el marco de una actividad organizada por una agrupación opositora del centro de estudiantes. Desde la casa universitaria, horas antes de su arribo, enviaron un comunicado donde se afirmaba que su llegada “no es bienvenida”.

"Al enterarnos que el día miércoles 17 de mayo a las 14 horas, la agrupación estudiantil 'Nueva Generación' organizó una charla con el Sr. Alejandro Fantino en nuestra Facultad, queremos señalar que su presencia no es bienvenida. Más allá de gozar de total libertad para concurrir a nuestra casa de estudios –derecho que la Universidad Pública garantiza a todo ciudadano/a/e– y para ejercer su derecho a comunicarse, creemos que nuestra Facultad también tiene el derecho a dejar en clara su propia opinión", rezó el comunicado que más tarde fue borrado de la página web.

El comunicado

"El Sr. Fantino representa las modalidades de ejercicio de la práctica del periodismo que repudiamos profundamente", afirmaron desde la agrupación estudiantil.

"Desde su rol en la conducción de programas con evidente sentido patriarcal y machista hasta su protagónica participación en operaciones de prensa en la modalidad lawfare contra líderes y liderezas populares y con discurso de odio contra minorías y diversidades. Por ejemplo, también, su participación en el encuentro anual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, que se llevó a cabo en el marco del 200° aniversario de las relaciones bilaterales entre ambos países, con un espacio denominado Conversaciones AmCham: ciclo «Protagonistas políticos», donde entrevistó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich”, siguió.

"Asimismo, en lo que respecta al periodismo deportivo en el que ha ejercido con prácticas hegemónicas adhiriendo a discursos con intenciones políticas y económicas, y como se mencionó anteriormente, con modos machistas haciendo oídos sordos al avance de las mujeres en esa profesión. En una Facultad que se enorgullece de contar con la tradición periodística e investigativa de grandes periodistas y comunicadores/as – Rodolfo Walsh, García Lupo, Gregorio Selser, Jorge Masetti; y que además tiene un compromiso de décadas con el derecho a la comunicación como derecho humano, la presencia de una referencia del periodismo como mercancía no puede menos que resultarnos non grata", cerró.

El descargo de Fantino

Tras la charla con los estudiantes en la Facultad de Periodismo platense, el conductor afirmó: “Vengo a contarles mi forma de laburo, cómo me reconstruí dentro del sistema y de los medios y a tratar de dar mi punto de vista”.

En cuanto a la polémica desatada, reveló: “Leí y vi el comunicado. Tengo entendido que se sacó, entonces no sé cómo interpretarlo. Hubo un comunicado y después se borró. No sé con qué quedarme, con el principio o con el final”. “Me parece, no en este caso y te lo digo como alguien que transita la filosofía, que todo tipo de repudio no permite el intercambio de conocimiento. La historia humana está hecha más de reencuentros que de repudios. Esto termina separando y dogmatizando”, agregó.

“No lo tomo como algo personal. Jamás pensaría algo así de un colega, de un futuro colega o de una facultad que, tengo entendido, tiene un buen nivel en todas sus áreas así que simplemente vengo acá a charlas con los chicos”, continuó.

En tanto, cerró: “Nunca hubiera pensado no venir y dejar a estos 300 chicos que vienen a escuchar simplemente mi experiencia. No vengo a convencer a nadie ni decir que la mía es la que vale, en un momento en el que creo que el periodismo se ha llenado de respuestas y se ha vaciado de preguntas y yo vengo a traer mis preguntas. Lo que pasó alrededor no nos puede teñir el encuentro entre pibes”.