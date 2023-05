Tarragona se lo pierde

Mientras Chirola Romero define que equipo utilizar mañana en el partido frente a Independiente Santa Fe por la cuarta jornada de la Copa Sudamericana, en las últimas horas tuvo la confirmación de que no podrá contar con Cristian Tarragona. Una preocupación que toma mayor forma a partir de su probable ausencian en el cotejo del sábado contra Sarmiento en el Bosque, más allá de los deseos del propio jugador.

Tarragona volvió del viaje a Mendoza con una entorsis o esguince leve del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, que no reviste ningún tipo de gravedad pero que le hará perder el partido por la Copa y lo deja en duda para el encuentro por la Liga, vital en la intención tripera de dejar atrás definitivamente la parte baja de la tabla de posiciones anual. Para tranquilidad de todos, la molestia que presenta el delantero santafesino es en la rodilla no operada y ya estará 10 puntos con seguiridad para la visita a Santa Fe del 4 de junio cuando el Lobo enfrente a Unión.

La experiencia del partido de ida en Bogotá le permitió a Sebastián Romero la enseñanza de no volver a arriesgar con jugadores que estén al límite, como sucedió con Leonardo Morales en ese partido. Es por eso que aquel jugador que presente molestias o algún tipo de fatiga automáticamente queda afuera del partido para no asumir riesgos innecesarios. No es el caso de Tarra, en duda también para el partido posterior, pero sirve como una idea de lo que puede pensar el cuerpo técnico del Lobo para el encuentro ante los colombianos.

Con la ausencia confirmada de Tarragona, todos los caminos para reemplazarlo conducen a Ivo Mammini, quien convirtió goles cuando jugó en su lugar en los partidos frente a Argentinos Juniors y Tigre. Luego jugaron juntos en la cancha de Arsenal, pero el delantero de 20 años no pudo destacarse en ese partido. Contra Lanús y Godoy Cruz volvió a ser una pieza de recambio para los segundos tiempos. En general es un buen semestre de Mammini, quien aprovechó las oportunidades que tuvo y seguramente será el delantero referencial ante el conjunto Cardenal.

Hoy el plantel entrenará desde las 11.00 hs. en el predio de Estancia Chica y luego quedará concentrado a la espera del partido ante los colombianos. A las 13:00 se realizará la conferencia de prensa oficial de Sebastián Romero en la previa del encuentro por la cuarta fecha de la Conmebol Sudamericana en la que difícilmente confirme la formación titular, aunque probablemente haya certezas en cuanto a la idea de Chirola de la manera de afrontar el juego, sea con mayoría de titulares, con un mix o con un alternativo como en el juego ante Goiás.

La lista de convocados por Chirola Romero tiene la novedad de los regresos de Antonio Napolitano y Agustín Ramírez, recuperados de sendas lesiones. Los citados son Tomás Durso, Nelson Insfrán, Bautista Barros Schelotto, Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Bruno Palazzo, Felipe Sánchez, Matías Melluso, Nicolás Colazo, Agustín Bolívar, Nicolás Sánchez, Maximiliano Comba, Tomás Muro, Antonio Napolitano, Leandro Mamut, Alan Lescano, Alexis Steimbach, Franco Soldano, Franco Torres, Eric Ramírez, Ivo Mammini, Agustín Ramírez y Sebastián Cocimano.

El Lobo tiene escasas chances en la competición internacional. Debería lograr su primera victoria en la competencia y esperar un triunfo de Universitario en tierras brasileñas para que prácticamente los dirigidos por Fossati dejen la competición abierta por el segundo lugar en la tabla, que hoy es justamente de Goiás que acumula 5 unidades, contras los 4 puntos de Independiente Santa Fe.