“Ruta del dinero K”: el fiscal justificó su pedido

“No encuentro elementos de prueba para vincularla a ella”, ratificó el fiscal Guillermo Marijuan sobre el rol de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa de “La ruta del dinero K”, por la cual fue condenado por lavado de dinero el empresario santacruceño Lázaro Báez.

De esta manera, el fiscal federal buscó justificar por qué decidió pedir el sobreseimiento de la expresidenta. Además, rechazó tener vínculos con el ministro de Economía, Sergio Massa, tal como lo denunció Elisa Carrió. “Lo conozco pero hace meses que no lo veo. Ni él me llamó con lo de Picollotti, Micelli, Boudou... Ni él ni nadie”, se defendió el fiscal en declaraciones al programa de radio de Jorge Lanata, el periodista que inició la investigación que originó la causa judicial hace 10 años.

Ahora el juez Sebastián Casanello debe definir si cierra la instrucción contra la vicepresidenta.

“Logramos recolectar un montón de prueba, conectar a muchas personas y que varias de ellas vayan a juicio y hayan sido condenadas”, afirmó Marijuan y agregó: “El lavado de dinero tiene un delito precedente que es el fraude al Estado Nacional, una cosa es el lavado y otra el fraude”. Y dijo que “podés haber condenado a Cristina Fernández y a Lázaro Báez por lo primero pero no quiere decir que todas esas personas hayan participado de otra obra delictual, que es el lavado”, explicó.

“Investigamos la salida de dinero por parte de Lázaro Báez, que la plata llegó a Suiza y volvió al país para invertir en construcciones: ahí está la figura del lavado de dinero”, precisó.

“Báez y otras personas -relató- han lavado pero no encuentro elemento de prueba para vincular a Cristina Fernández con eso”, anunció el fiscal. Y agregó que luego de que la causa fue a juicio -por la cual se condenó al titular de Austral Construcciones- en el juzgado quedaron otras pequeñas “investigaciones remanentes“.

“No es que estamos resolviendo solamente lo de esta mujer (en referencia a la vicepresidenta), tenemos que ir terminando porque transcurrieron muchísimos años de investigación”, enfatizó Marijuan y fue contundente al decir que “no se pueden tener causas eternamente abiertas o la expectativa de que una prueba mágica pueda revertir una situación”.

Luego el fiscal habló del rol del platense Leonardo Fariña, arrepentido en la causa y quien declaró que se reunió con el empresario santacruceño cercano a los Kirchner. “Tenemos un testimonio indirecto, porque Fariña no estuvo en esa reunión (con Lázaro) y, a partir de ahí, lo tratamos de sustentar con pruebas para tratar de ver, no solo la existencia de esa reunión, que pudimos acreditar pero no pudimos determinar algo distinto de eso: de que Cristina se interesa por lo que estaba haciendo Lázaro, lo que no quiere decir que ella haya participado porque, de hecho, Lázaro se lo niega”, insistió.

Marijuan resaltó es su dictamen que no tiene “duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez” y agregó: “La reciente prueba incorporada a esta causa a instancia del suscripto, en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un período de poco más de dos años”.

Sostuvo que “de esas comunicaciones, 4 se registraron entre líneas a nombre de Cristina Fernández y teléfonos registrados como de Lázaro Báez”.