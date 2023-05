Roger Waters anunció su despedida en Argentina, agotó en horas y lanzó la segunda fecha

Roger Waters confirmó, tiempo atrás, que pondría fin a su carrera musical, tras décadas como uno de los máximos referentes del rock a nivel internacional. Esta etapa de su vida no podía finalizar sin despedirse de su público argentino, a quien ha halagado en reiteradas ocasiones.

Incluso, en Argentina tuvo el máximo récord de presentaciones, con 9 shows en el estadio de River Plate. Pasaron diez años hasta que pudieron sacarle el podio, con diez shows de Coldplay el 2022.

Este 2023, Roger Waters llegará con “This Is Not a Drill” a Argentina. La gira ya agotó su primera presentación, una vez más en el Monumental, para el 21 de noviembre.

En cuestión de horas, el ex Pink Floyd agotó todas las entradas en el estadio riverplatense. Hubo preventa exclusiva para clientes de Santander American Express y luego, la venta general en la página de All Access.

Los precios varían desde los $20 mil pesos hasta $55 mil según las ubicaciones, y a este precio hay que sumarle el cargo por servicio.

La nueva fecha será el 22 de noviembre y las entradas estarán a la venta desde el miércoles 10 de mayo desde las 10 de la mañana, también por All Access.

“This Is Not a Drill” es uno de los espectáculos más imponentes de Roger Waters. Recibió la clasificación de The Times como uno de los “ejemplos de rock de estadio más atrapantes, imaginativos y bien ejecutados que se verá jamás”.

Hará un repaso por toda su carrera incluido, como no podía ser de otra manera, su recorrido por Pink Floyd y grandes éxitos. Será la última visita a Argentina y una cita que los fanáticos no podrán perderse.

En guitarra, bajo, piano y voz estará Waters, acompañado de Jonathan Wilson en guitarra y voz igual que Dave Kilminster. Jon Carin los secundará también con teclado. Completan el staff Gus Seyffert, Robert Walter, Joey Waronker, Amanda Belair y Seamus Blake.

Precios

* Platea Alta Sívori: $19.990 + cargos por servicio

* Campo general: $23.000 + cargos por servicio

* Platea Alta: $36.000 + cargos por servicio

* Platea Media Sívori: $40.000 + cargos por servicio

* Campo delantero: $55.000 + cargos por servicio

* Platea preferencial: $56.000 + cargos por servicio