Ángel De Brito y Juan Di Natale protagonizaron un cruce picante en redes sociales: "Tratalo en terapia"

El ex notero de CQC Juan Di Natale, protagonizó en las últimas horas una pelea con Ángel De Brito en redes sociales, tras un móvil que el mismo conductor de radio brindó para "LAM", en medio del revuelo por la actitud de Elizabeth Vernaci en radio POP.

"Te agradezco mucho pero no me subo a ninguna polémica”, sentenció Di Natale cuando se acercaron las cámaras del programa. "¿Todo mal con LAM?", sugirió entonces el cronista. "No. Pero no me interesa", aseguró el compañero de "La Negra" Vernaci en televisión.

Sin perder mucho tiempo, Di Natale disparó: "Me parece que es patético que estén una semana haciendo contenido con esto. Me parece lamentable. Creo que pueden hacer más que esto, que pueden subir la vara. ¡Buena suerte!".

Tras este ida y vuelta con el periodista, que le insistía en su opinión sobre el tema, Ángel De Brito salió al cruce: "¿Te hacés el vivo con un cronista? El resentimiento también tratalo, gil. Tratalo en terapia y aprendé a comportarte en una nota. Fuiste notero".

La respuesta no tardó en llegar: "No sé si iré a terapia. A la Iglesia seguro que no, porque con ángeles como vos y el otro `umpa lumpa´ que se cree sheriff, a mi dame el infierno".

A su vez, el ex notero siguió dejando en claro: "Con tu cronista de cristal no tengo ningún problema, la próxima vez que venga a buscar fango le doy un abrazo. El problema lo tengo con vos, el miserable que lo manda".

