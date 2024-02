Al borde de la tragedia: ladrones a los tiros y un abogado herido

”Eran las dos de la mañana y me desperté por un fuerte estruendo. Enseguida me di cuenta que entraron ladrones a casa, así que corrí de mi habitación para el fondo y salté un cerco de 3 metros para caer en la vivienda de un vecino”, reveló en la tarde de ayer a este diario el abogado Alvaro Núñez en su domicilio de Villa Castells.

La desesperación y el temor a quedar frente a frente con los delincuentes “que eran cuatro y estaban encapuchados”, indicó, fue lo que lo impulsó a adoptar esa decisión sin medir consecuencias.

Y vaya que las tuvo. Según informó a EL DIA, sufrió una fractura expuesta del antebrazo derecho y por la lesión indicó que lo van a operar el próximo martes.

Ajenos a esa situación, la banda recorrió todos los ambientes de la amplia vivienda del letrado, ubicada en 495 entre 8 y 9, donde “durante 5 minutos”, precisó, con toda la propiedad a su disposición los intrusos se apoderaron de diversas pertenencias, dispararon y hasta causaron algunos destrozos.

”ABRIERON LA PUERTA A PATADAS”

Núñez comentó que al momento de que los asaltantes irrumpieron violentamente en su domicilio, se hallaba circunstancialmente solo.

Fue de tal magnitud el ruido provocado por los delincuentes para colarse en el inmueble del abogado, que lo estremeció y le interrumpió el sueño.

”Creo que abrieron la puerta de entrada a patadas”, reveló aún angustiado, aunque no se descarta que, como ya sucedió en otros hechos de estas características, los ladrones hayan recurrido a algún ariete como los que usa la Policía para allanamientos en viviendas.

El lapso en que permanecieron los ladrones en la casa fue breve, pero el “desastre” que causaron fue realmente importante.

Reflejó en ese sentido que “se manejaron violentamente no sólo por la forma con la que entraron a casa, sino también porque destrozaron un espejo de un balazo y rompieron un radiador de aluminio”.

“Además -continuó el abogado damnificado- abrieron muebles y cajones. Dejaron un desorden tremendo por toda la casa”.

Consultado acerca de los faltantes que comprobó cuando pudo regresar a su vivienda, enumeró que “me robaron un poco de plata, un televisor, una notebook, un parlante y un perfume que compré en mis vacaciones, de las que volví hace dos días”.

Con todo, admitió que las derivaciones del episodio hubiesen resultado todavía peores para él, si la banda hubiera logrado reducirlo.

”Ahí se me hubieran complicado muchísimo las cosas, porque se hubiesen puesto `pesados´ con la exigencia de una suma muy superior de dinero, que para colmo no dejo nunca acá en efectivo porque me manejo mayormente con las tarjetas”, consignó.

Núñez se mostró convencido de que los autores del robo en su domicilio “son profesionales”.

”Hace muchos años, los robos que habían por esta zona era de `rateros` que se llevaban alguna bicicleta u algún otro objeto mientras nadie los veía. Inclusive, en mi casa también padecí uno de esos hurtos. Pero ahora es otra cosa”, manifestó posteriormente.

Dijo saber sobre los delincuentes que robaron ayer a la madrugada en su vivienda que “estaban en dos motos negras y sin patente”.

”La Policía aseguró que los conoce, porque ya habrían protagonizado otros robos en Villa Castells”, amplió.

“EL BARRIO VIENE INSEGURO”

Asimismo, en otro tramo de la charla con EL DIA, expuso la preocupación suya, que es también la de muchos vecinos del lugar, porque “el barrio viene inseguro”.

Explicitó al respecto que “desde las fiestas de fin de año que notamos esta situación. Y en las dos últimas semanas, me enteré de al menos tres casas a las que entraron a robar. Dos de ellas, con escruches en 495 entre 7 y 8”.

“Y a un muchacho le pegaron un tiro en una pierna en 497 entre 8 y 9 o en 497 entre 9 y 10, para robarle la moto”, citó después. “Hasta robaron cámaras de seguridad privadas de algunas casas”, finalizó.

En el barrio, vecinos citaron que pidieron domos y presencia policial en accesos a Villa Castells