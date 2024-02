Polémica por demoras para crear bicameral del DNU

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió al cruce ante los pedidos de la Unión Cívica Radical (UCR) por la designación, “con urgencia y sin más demoras”, de los integrantes de la Bicameral que tratará el DNU y les retrucó que estuvieron “bastante tiempo sin abrir la boca”.

El diputado sostuvo que el reclamo “no tiene injerencia ni relevancia” y señaló que “hay personas que firman esa nota que no tienen nada que ver, como Lousteau, que es senador”. “Cuando no la ven, no la ven”, remató.

Con la firma del presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, el pedido estuvo respaldado por los vicepresidentes Inés Brizuela y Doria y Luis Naidenoff; los titulares de las bancadas de diputados y senadores, Rodrigo De Loredo y Eduardo Vischi y los vicepresidentes de los bloques de diputados y senadores, Karina Banfi y Pablo Blanco.

“Si el gobierno anterior se aprovechó de su mayoría para bloquear el funcionamiento de la Comisión durante dos años, asistimos hoy a una nueva degradación institucional en la que este gobierno ni siquiera la constituye”, escribieron los máximos dirigentes de la UCR.