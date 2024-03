Polémica en la Facultad de Medicina tras un pedido de estudiantes que se inundaron

Las tormentas que azotaron a la región de La Plata y que pusieron en vilo a las familias por los grandes caudales de agua acumulados, desataron una polémica en la Facultad de Medicina de la universidad local. Todo comenzó el martes, al día siguiente de la jornada de inundaciones en la ciudad y ante un nuevo alerta por tormentas severas. En ese marco, los alumnos denunciaron que las autoridades de la unidad académica les denegaron una solitud en la que plantearon la reprogramación de las mesas finales de esta semana debido a la “situación excepcional” por el temporal, al tiempo que los acusaron por “falta de humanidad”.

"Tomaron examen final como si nada otra vez en Medicina, a pesar de que había alerta meteorológico y se recomendaba a la población permanecer en sus domicilios", denunciaron los estudiantes el martes. "Los estudiantes no tienen un seguro en este sentido. No se contempló a los inundados. No corrieron las mesas de exámenes para no hacer esa gestión", apuntaron.

Según se informó mediante un comunicado, las autoridades de Ciencias Médicas de la UNLP "desestimaron el martes 20 la solicitud de los estudiantes de posponer y reprogramar los exámenes finales programados para el jueves y viernes de esta semana". El pedido había sido presentado "tras una noche difícil luego del temporal que provocó inundaciones en numerosas áreas y una situación crítica en la ciudad de La Plata y sus alrededores".

En el texto, los alumnos lamentaron "la falta de compasión demostrada por las autoridades, especialmente en una carrera que se fundamenta en principios solidarios, de atención sanitaria y humanitaria".

En esa línea, plantearon que "las autoridades no reconocen el problema que afecta a sus propios estudiantes".

El martes, tras las inundaciones de la noche anterior y un alerta vigente, el Centro de Estudiantes emitió un comunicado sobre la situación de los alumnos. "Hace varios días la ciudad de La Plata ha sido azotada por el temporal. Los estudiantes estuvimos directamente afectados. Muchos de nosotros sufrimos los grandes daños y pérdida materiales por las fuertes lluvias (inundación de nuestros hogares, cortes de luz e internet, pérdida de apuntes e innumerables problemas más).

"Así no podemos estudiar, no tenemos tranquilidad necesaria para poder organizarnos ni concentrarnos en rendir, incluso, porque muchos de nosotros estuvimos ayudando amigos y familiares en este complicado momento", añadieron.

"Sólo pedimos empatía y consideración de las cátedras y las autoridades de la Facultad, ya que sobran razones para acceder a nuestros pedidos", sostiene el texto.

"No podemos permitir que la lluvia se lleve nuestro año", consignaron.

En este marco, solicitaron "postergar las mesas planeadas para esta semana, a la semana que viene", "autorizar la mesa de abril para pasar de año" y "otorgar la extensión de vencimiento de cursadas de 2019".

A su vez, una agrupación planteó ese día que "muchos de nosotros estamos pasando una situación alarmante y vemos muy complicado el poder estar presente en esta próxima fecha de final".

"Familias enteras han perdido gran parte de sus pertenencias por las inundaciones", aseguraron.

"Además se ha decretado alerta naranja y será casi imposible poder dirigirnos hacia las distintas sedes de nuestra facultad", expusieron.

En ese marco, pidieron "la reprogramación de las fechas de examen final". En concreto, solicitaron "que las mesas que están destinadas para este jueves 21 y viernes 22, sean pospuestas una vez que la tormenta cese o las condiciones ambientales lo permitan".