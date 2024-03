Celos y clientes en pugna, la trama oscura de un asesinato impactante

¿Qué pasó por su cabeza?, es la pregunta del millón. La misma que ahora intentan responder los investigadores, que salieron tras de los pasos de Abel Guzmán (43), el peluquero que anteanoche quedó filmado en primer plano cuando asesinaba de un disparo a un compañero de trabajo. Fue en un renombrado local Verdini de Recoleta.

El caso, por sus características, está en boca de todos.

Para algunos estuvo planeado. Describen señales e incluso marcan un sospechoso cambio de look del tirador, que está prófugo.

Sin embargo, otros hablan de que fue algo repentino, imprevisible, en un contexto de relax tras una jornada laboral.

La víctima fue Germán Gabriel Medina (33), con quien al parecer mantenía una disputa enmarañada en celos profesionales y una puja por clientes.

Aparentemente, los dos se dedicaban a la misma tarea. Hacían color y tratamientos para el cabello. Guzmán, claro está, con un recorrido mayor en el rubro. Por eso, se rumorea, no tomó la llegada de Medina con buena cara.

“Se podría decir que había tensiones como en cualquier lugar de trabajo o inconvenientes, pero no más allá. No sé las cuestiones personales de él, lo que estaba padeciendo o si tenía algún inconveniente para llegar a tomar esta medida”, destacó un allegado.

Quienes creen que hubo una planificación detrás del homicidio, sostienen que Guzmán no estaba bien.

En un video de diciembre del año pasado, publicado en redes sociales, se lo veía haciendo catarsis con una clienta. “Vivimos sufriendo, renegando. Nos traumamos juntos. Somos los traumados”, decía, con un dejo de ironía. “Mirame la cara, siempre feliz”, le decía a la cámara.

“Era medio raro. No te ibas a imaginar que podía matar a los compañeros, pero sí noté que era muy observador de todo lo que pasaba en el local. A veces se tildaba mirando las situaciones que pasaban a su alrededor”, comentó una clienta, que se atendía habitualmente con él.

Guzmán solía compartir posteos sobre los trabajos que hacía. “Abelizate”, era la muletilla que repetía cada vez que hacía un service y consideraba que era merecedor de un elogio.

La bestial escena sucedió en la calle Beruti al 3017 y quedó registrada por las cámaras de seguridad, donde se observa al grupo de compañeros reunidos en uno de los salones.

En ese marco, llama la atención la reacción de varios de ellos tras el disparo letal.

“No hubo gritos, no hubo desesperación, no hubo nada. Fue todo muy raro”, refirió un pesquisa.

En tanto, Mónica, la mamá de Medina, aseguró sentir “mucho dolor. Nos avisó la pareja, ya que desde la peluquería no nos dijeron nada. Creí que había sido un accidente”.

En diálogo con la prensa en la puerta de su casa de Morón, la mujer indicó que no conocían a Abel, pero sabían que existía una relación conflictiva: “Nunca pensamos que iba a tener esta resolución”.

“No hubo pelea, lo mató. Pido que lo encuentren y no salga, porque esto estaba planeado, no había emoción, sabía lo que hacía”, sostuvo Mónica.

Junto a otros familiares, la mujer se mostró molesta por la actuación de la peluquería en el caso: “Esperaba que el dueño me llame y que me diga aunque sea que lamentaba lo que pasó. Mi sobrina lo llamó y no pasó nada, solo dio una nota a un medio”.

Asimismo, remarcó la falta de compañerismo ante el peligro que había en la relación: “Siento que debían haber actuado de otra manera”.

Por último, la mamá de la víctima señaló que el médico del Hospital Fernández le comentó que Germán llegó con vida, pero no pudieron hacer nada: “Tuvo un paro cardiorrespiratorio”.

QUÉ DIJO EL NOVIO

Julio Mendoza, novio de Germán, posteó una carta a través de sus redes sociales, donde expresó el dolor que siente por el crimen: “¿Cómo hago para seguir sin tus abrazos, sin tus besos, sin tus caricias? ¿Cómo hago para cumplir todas esas promesas que nos hicimos?”.

Junto con una serie de fotos, Mendoza sostuvo: “Sé que de alguna forma estás acá, cuidándome como lo hiciste desde el primer día”.

“Te prometo no parar hasta que se haga justicia, te prometo por todo el amor que esto no va a quedar así, te prometo que voy a hacer todo para que descanses en paz mi amor. Gracias por regalarme los mejores tres años de mi vida”, concluyó.