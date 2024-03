La asamblea de vecinos de El Mondongo avanza con su “rebelión fiscal”

La asamblea de vecinos del barrio El Mondongo anunció ayer que piensa ir “a fondo” con la protesta que encabeza por la falta de seguridad, y por la que llama a no pagar impuestos municipales y provinciales, y aseguró que prevén sumar a otros barrios de la Ciudad.

Así lo indicó ayer a EL DIA el vicepresidente del agrupamiento de vecinos, Daniel Domínguez. “Estamos manteniendo conversaciones con otros barrios, como la asamblea de Los Hornos, que ya afirmó que se va a plegar a nuestro reclamo”, dijo.

Además, Domínguez contó que esta semana la asamblea de El Mondongo mantendrá reuniones con legisladores provinciales de la oposición. “Se comunicaron con nosotros y nos convocaron. Vamos a pedirles apoyo”, dijo.

Contó, además, que la Provincia está reforzando los patrullajes en el barrio, aunque se mostró cauto: “Vamos a ver si lo mantienen”, dijo.

En ese sentido, se quejó de que “no nos están dando lo que corresponde. No están cumpliendo con el patrullaje, la seguridad, la limpieza, la iluminación, la poda... Estamos cansados”, dijo el vocero de la asamblea, en diálogo con este diario.

A su vez, contó que mantienen reuniones con asambleas de vecinos de Los Hornos, Hernández y Villa Elisa, para sumar apoyo en la protesta que impulsan.

Como viene publicando este diario, los vecinos de El Mondongo llamaron la semana pasada a no pagar los impuestos municipales ni provinciales, cansados de la falta de seguridad del barrio.

“Según lo discutido por los integrantes de la Asamblea llamamos a todos a no pagar los impuestos, está en cada uno querer hacer o no pero, si hablamos del barrio, no hay poda, no contamos con buena iluminación y, por sobre todas las cosas que venimos reclamando del 2014 para acá, hay cada vez menos patrulleros, generando un aumento masivo de robos”, indicaron.

Recordaron que “esta medida se realizó también en julio del 2018, gestión de Julio Garro, donde los vecinos vecinos del barrio el Mondongo, habían pautado un ultimátum de 60 días por el traslado de la zona roja y los problemas de inseguridad en la zona, para que el gobierno municipal resolviera los conflictos”.

Domínguez, uno de los referentes del grupo, aseguró que están “muy consternados ante la inoperancia estatal. Acá no importa el color político de turno, importa la respuesta y prioridad que le dan al vecino. Nosotros pagamos todo en tiempo y forma, ¿porque no recibir la atención que nos merecemos?. Les damos 60 días al gobierno de turno municipal y provincial para que solucionen estos problemas y nos reciban en una reunión”, aseguró.

Como una de las primeras asambleas de vecinos contra la seguridad, la de El Mondongo viene reclamando históricamente por la inseguridad en el barrio. Los vecinos se quejan de que la instalación de la denominada “zona roja” en el barrio empeoró los episodios de robos, venta de drogas y violencia en las calles de esa vencidad, problemas por los que realizaron distintos tipos de protestas.