VIDEO. "Corre en bolas, tomatela": persiguió a un presunto ladrón por las calles de La Plata

Una zona de La Plata se vio alterada esta mañana por un episodio violento que involucró a un presunto ladrón que había atacado en la vivienda de una vecina. Luego de ser identificado, un frentista de Tolosa le quiso dar "una lección" y registró con su celular todo lo ocurrido.

En las inmediaciones de 4 y 520, el acusado de 15 años, habría sido sorprendido por los frentistas cuando pretendía robar en la casa de una vecina. Tras ese momento, fue atrapado y obligado a correr desnudo por la avenida 520. Los transeúntes, asombrados por lo acontecido, veían pasar al sindicado y al vecino que lo seguía a bordo de su moto, refiriendo cualquier tipo de insultos y alertando a quienes se encontraban presentes.

Durante varios minutos, el presunto delincuente recorrió las calles ante la atenta mirada de los vecinos y los conductores, dado que se escapaba en zig zag por la transitada avenida. Al cabo de unas cuadras, el acusado se introdujo en la zona del barrio El Mercadito, donde terminó siendo demorado por efectivos policiales que lo identificaron en el cruce de 115 y 516.

Los vecinos de dicha zona sufren a menudo diferentes tipos de hechos delictivos que, con mayor o menor violencia, los privan de bienes personales. En los últimos días, como consecuencia de la creciente inseguridad, los frentistas se reunieron y manifestaron su malestar.

Durante el encuentro, que se desarrolló desde las 16 y por espacio de una hora y media, los frentistas expusieron ante este diario que “en la comisaría sexta, que nos corresponde por jurisdicción, denunciamos quiénes son los delincuentes, dónde viven y hasta se aportaron videos”.

“Nos responden siempre lo mismo, que esperan una orden del fiscal para hacer los allanamientos”, acotaron contrariados.

Una de las varias víctimas de la inseguridad en ese sector de la Ciudad, sin identificarse por temor a una eventual represalia, intervino para revelar ante EL DIA que “ya la pasé muy mal por un asalto en mi casa y, como la Policía no frena a estos tipos, ya tengo un revólver para defenderme por si se quieren meter de nuevo. Inclusive, voy a practicar tiro”.

Una frentista, que reside en la zona de 8 y 517, manifestó: "me ataron las manos con cordones de zapatillas y me amordazaron con un corpiño. Me revolvieron todo y me robaron 160.000 pesos, una netbook, un anillo de oro y el auto, que después apareció abandonado en 508 y 5”.