Protesta por el mal estado de las rutas en la Provincia

Vecinos autoconvocados realizarán hoy el tercer banderazo en respuesta al deterioro de varias rutas nacionales y provinciales que cruzan el territorio bonaerense.

En ese marco, habrá concentraciones en distintas rutas como la 3, 5, 33, 226 y 205.

Ante esta situación, también hay tres intendentes bonaerenses que realizarán un reclamo conjunto para solicitar respuestas urgentes. Los jefes comunales de Rivadavia, Juanci Martínez, General Villegas, Gilberto Alegre, y de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, impulsan una serie de reclamos para visibilizar la problemática que afecta a sus distritos.

“Desde que asumió la gestión de Javier Milei no han tenido mantenimiento. Ya no son pozos, sino cráteres, y esto genera muchos accidentes con pérdida de vidas”, aseguró el jefe comunal de Rivadavia.

Otro distrito donde habrá un fuerte reclamo es en Azul. Vecinos autoconvocados se reunirán en la rotonda de acceso al distrito, luego de que el intendente Nelson Sombra presentara un recurso de amparo para exigir a las autoridades nacionales el mantenimiento y la reparación de la calzada.