Córdoba realiza obras en la Ruta Nacional 19

Tras el abandono de la obra pública por parte del Gobierno nacional, ahora la provincia de Córdoba anunció que completará los dos tramos faltantes de la Ruta nacional 19 que une la ciudad de Santa Fe con la capital cordobesa.

El gobierno cordobés invertirá más de 190.000 millones de pesos de fondos propios para realizar más de 32 kilómetros de la transitada carretera.

La empresa Benito Roggio e Hijos S.A. estará a cargo de los 33,5 kilómetros de autovía que completarán el corredor: 16,8 km entre San Francisco y Devoto:, con uncosto de $ 64.902.534.644 y un plazo de 18 meses y 16,7 km entre Devoto y Cañada Jeanmaire, con un costo de $58.503.613.332 y un plazo de 18 meses.

Estos se suman a los 29,4 km ya reactivados entre Arroyito y Santiago Temple, completando así los 62,9 km que habían quedado paralizados.

Córdoba se sumó así a otras provincias que decidieron mejorar sus rutas nacionales.