Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Política y Economía

Los gremios presionan para que se apruebe el endeudamiento que pide Kicillof, clave para destrabar la paritaria 

Los gremios presionan para que se apruebe el endeudamiento que pide Kicillof, clave para destrabar la paritaria 
3 de Diciembre de 2025 | 09:54

En medio de la puja por el aumento de los salarios en la Provincia, los sindicatos de los sectores estatales bonaerenses se concentrarán hoy en la Legislatura, en La Plata, "para exigir que se aprueben las leyes económicas para el funcionamiento de la provincia de Buenos Aires".

En este marco, a las 10, los gremios bonaerenses nucleados en la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma y CGT Regional La Plata se convocarán en el palacio legislativo, precisamente del lado de 53 entre 7 y 8 en donde se encuentra el acceso a la Cámara de Diputados, "para brindar detalles de la toma de posición con respecto al Presupuesto 2026, a la Ley Fiscal Impositiva y la Ley de Financiamiento provincial". 

El "Día D" para Kicillof: intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento

La movida sindical contará con presencia de las autoridades de las tres centrales sindicales. "Estarán presentes los Secretarios Generales, Adjuntos y autoridades de los Sindicatos que representan a los Trabajadores del sector estatal, como así también las autoridades de las tres Centrales obreras", se informó. 

Cabe remarcar que tanto estatales como docentes vienen de semanas de negociaciones que dejaron sensaciones negativas para los trabajadores por los condicionamientos que manifestó el gobierno de Kicillof para establecer incrementos de los salario y también para el pago del medio aguinaldo. 

Las acciones que le exigen al mandatario provincial, como es sabido, están atadas a la aprobación de un endeudamiento para distintos compromisos de la Provincia, una puja que el oficialismo viene manteniendo en la Legislatura con distintos sectores al calor de pedidos y negociaciones.  

Tal es así que para la jornada de hoy se esperarían mejores noticias para el gobierno de Kicillof en cuanto se estima que hubo una mejora en las negociaciones con los distintos bloques a fin de obtener la aprobación del endeudamiento. 

Jornada clave en la Legislatura

El objetivo del mandatario es encontrar el respaldo suficiente para obtener los recursos necesarios para afrontar los vencimientos de deuda pública previstos para el año 2025, y no hacer uso de los fondos destinados a Salud o Educación.

La sesión extraordinaria será presidida por Alexis Guerrera, quien hasta el recambio del 10 de diciembre mantendrá la titularidad de la Cámara baja.

El kicillofismo, además de su pelea interna con La Cámpora, también enfrenta dificultades para conseguir el apoyo necesario de la oposición, principalmente de Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA), que condicionó su voto a diferentes exigencias políticas, puestos y reparto de fondos.

El Gobierno provincial anunció el lunes último un fondo de 250.000 millones de pesos, el equivalente al 8% del total de la deuda, para ser distribuido entre los 135 municipios bonaerenses.

Kicillof enfatizó que no se trata de “tomar nuevas deudas para obras faraónicas" sino de “refinanciar” compromisos ya existentes y garantizar la sostenibilidad fiscal de la provincia.

Asimismo, el mandatario informó que los vencimientos que devengan de la deuda provendrían de Rentas Generales y que la ley busca “garantizar” estos pagos mediante la toma de nuevo financiamiento. 

