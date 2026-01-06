Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |Enfoque

El jubileo de 2025 y los 33 millones de peregrinos

Redacción AFP

6 de Enero de 2026 | 01:53
Edición impresa

El jubileo católico de 2025 atrajo a más de 33 millones de peregrinos a Roma, según informó el Vaticano, cuando los últimos fieles pasaban por la “Puerta Santa” de la basílica de San Pedro.

El papa León XIV cerrará hoy las puertas de bronce de la basílica durante una gran ceremonia, 12 meses después de que fueran abiertas por su predecesor, Francisco, fallecido en abril.

El jubileo, organizado por la iglesia cada 25 años, es un período de reflexión y penitencia para los más de 1.400 millones de católicos del mundo.

“Todo el mundo vino a Roma. Los peregrinos llegaron de 185 países” para 35 actos importantes, como un festival para jóvenes católicos y la canonización del primer santo milenial, afirmó el arzobispo Rino Fisichella. Las cifras dan fe de “una iglesia dinámica”, estimó.

También será recordado como un jubileo de dos papas. La última vez que un sumo pontífice murió durante un “Año Santo” fue en 1700.

A pesar de la lluvia torrencial, miles de peregrinos pasaron por la puerta el último día. Muchos recibieron una “indulgencia plenaria”, o perdón por los pecados confesados.

“Es realmente una gracia. Y me siento de maravilla”, contó Josie Aguirre, de 67 años y procedente de Filipinas.

Alrededor del 60% de los peregrinos que participaron en el jubileo provenían de Europa y el 16% de América del Norte, dijo el Vaticano.

La participación aumentó considerablemente tras la elección en mayo de León, el primer papa estadounidense.

Las voces críticas temían que la Ciudad Eterna no pudiese lidiar con millones de visitantes adicionales pero el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, declaró que el “principal legado” del Jubileo fue una renovada “confianza en la posibilidad de mejorar y transformar” la urbe, después de “un período muy largo de estancamiento o incluso declive”.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

