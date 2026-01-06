Los Glaciares en llamas y un verano crítico en todo el país

Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
Un incendio forestal desatado en Santa Cruz volvió a poner en primer plano la fragilidad de los ecosistemas naturales en plena temporada estival. El foco se originó en el Cerro Huemul, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, muy cerca de uno de los senderos de trekking más exigentes y visitados de la zona de El Chaltén. Las llamas ya habían afectado ayer una superficie estimada en unas 140 hectáreas.
El fuego fue detectado durante el fin de semana y motivó un rápido despliegue de recursos humanos y materiales. Desde la intendencia del parque nacional se informó la situación y se dispuso, de manera preventiva, el cierre del trekking conocido como “La Vuelta del Huemul”, un recorrido de entre tres y cuatro días que rodea el cerro y ofrece vistas privilegiadas del glaciar Viedma.
La prioridad fue resguardar a quienes se encontraban en la zona. El domingo por la tarde, a través de un guía de montaña y un voluntario de la Comisión de Auxilio de El Chaltén, se logró dar aviso a los excursionistas que estaban en el refugio Paso del Viento y en el campamento de Laguna Toro para que iniciaran el regreso a la localidad.
En paralelo, ayer al mediodía despegó desde el aeropuerto internacional de El Calafate un avión hidrante del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para sumarse a las tareas de combate del incendio.
El episodio en El Chaltén ocurre en un contexto especialmente delicado a nivel nacional. El SNMF emitió ayer un alerta por peligro de incendios en casi todo el país. De acuerdo con el mapa elaborado junto al Servicio Meteorológico Nacional, 16 provincias registraban riesgo “extremo”, entre ellas Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires y varias del norte argentino.
“En nuestro país, el peligro de incendios se evalúa con el FWI (Fire Weather Index), índice meteorológico de peligro de incendios forestales desarrollado en Canadá. Este sistema tiene en cuenta variables como temperatura, humedad, viento y precipitaciones recientes, y permite estimar el comportamiento potencial del fuego en el momento más crítico del día”, explicaron desde el organismo nacional.
Las proyecciones climáticas para el trimestre diciembre-febrero 2025/26 refuerzan la preocupación. Se esperan temperaturas superiores a lo normal en amplias zonas del país, lo que junto a la falta de precipitaciones y el estrés de la vegetación configuran un escenario de alto riesgo.
