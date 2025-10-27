Votan los docentes de los colegios y se renuevan directores

Además de los profesores universitarios, el próximo miércoles, jueves y viernes están convocados a votar los docentes de los cinco colegios del Sistema de Pregrado Universitario, quienes eligen a sus directores, representantes para la Asamblea Universitaria y para el Consejo de Enseñanza Media y primaria.

En todos los casos, de acuerdo a lo que pudo saber EL DIA de fuentes universitarias, habrá lista única y ya se conocen los candidatos.

Cabe resaltar además que, si bien sobresale la continuidad en la gestión de los colegios, entre enroques y regresos, en todos cambiará el nombre del director o directora.

Por caso, en el Colegio Nacional “Rafael Hernández” se prepara el regreso a la Dirección de Ana García Munitis (hoy vicedirectora), mientras que la actual directora, Dominiq Sufferrn Quirno, suena como candidata al Consejo Superior.

En el Liceo Víctor Mercante se propone la vuelta a la Dirección de Constanza Erbetta, en una fórmula que comparte con la actual directora, Julieta Miranda, candidata a la vicedirección.

Por su parte, en el Bachillerato de Bellas Artes la propuesta pasa por un enroque entre la actual directora, Andrea Aguerre y su vice, Juan Pablo Massa. La fórmula ahora la encabeza Massa para la Dirección, seguido de Aguerre en segundo lugar.

Algo similar sucederá en la Escuela de Agricultura y Ganadería María Cruz y Manuel L. Inchausti, donde la que se candidatea como directora es la actual vice, Silvina Uri, mientras que el director Rubén Giovanini ahora se postula a la vicedirección.

Finalmente, en la Graduada “Joaquín V. González” (o Anexa, como se la conoce), la directora María Celeste Carli se presenta para continuar, pero como vice, dejando su lugar a la actual secretaria académica, María Fernanda Carattoli.