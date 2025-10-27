Votan los docentes de los colegios y se renuevan directores

El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo
El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo
Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
Un columnista de EL DIA anticipó que podría haber sorpresas en la elección
Sorpresivo triunfo libertario: ganó en la Provincia y en casi todo el país
Milei celebró la victoria y convocó al diálogo a gobernadores y legisladores
Los cambios de Gabinete con una definición clave: quién será el jefe
VIDEO. Kicillof relativizó el resultado y apuntó contra Milei: “6 de cada 10 argentinos no apoyan su modelo”
El interior bonaerense se pintó de violeta otra vez y fue clave en la remontada
LLA va por el tercio en el Senado y la primera minoría en Diputados
Caputo ratificó el esquema de bandas cambiarias y el programa
La ola libertaria también llegó a La Plata y superó al PJ por el 5%
VIDEO. Votar a los 103: la “Mirtha” platense que no se pierde una elección
Benja Vicuña ¿cambia de rubro? Lo tentaron para conducir un programa
EE UU y China se acercan: un paso para bajar la tensión comercial
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Además de los profesores universitarios, el próximo miércoles, jueves y viernes están convocados a votar los docentes de los cinco colegios del Sistema de Pregrado Universitario, quienes eligen a sus directores, representantes para la Asamblea Universitaria y para el Consejo de Enseñanza Media y primaria.
En todos los casos, de acuerdo a lo que pudo saber EL DIA de fuentes universitarias, habrá lista única y ya se conocen los candidatos.
Cabe resaltar además que, si bien sobresale la continuidad en la gestión de los colegios, entre enroques y regresos, en todos cambiará el nombre del director o directora.
Por caso, en el Colegio Nacional “Rafael Hernández” se prepara el regreso a la Dirección de Ana García Munitis (hoy vicedirectora), mientras que la actual directora, Dominiq Sufferrn Quirno, suena como candidata al Consejo Superior.
En el Liceo Víctor Mercante se propone la vuelta a la Dirección de Constanza Erbetta, en una fórmula que comparte con la actual directora, Julieta Miranda, candidata a la vicedirección.
Por su parte, en el Bachillerato de Bellas Artes la propuesta pasa por un enroque entre la actual directora, Andrea Aguerre y su vice, Juan Pablo Massa. La fórmula ahora la encabeza Massa para la Dirección, seguido de Aguerre en segundo lugar.
LE PUEDE INTERESAR
EN FOTOS: Así se vivió el domingo electoral en La Plata
Algo similar sucederá en la Escuela de Agricultura y Ganadería María Cruz y Manuel L. Inchausti, donde la que se candidatea como directora es la actual vice, Silvina Uri, mientras que el director Rubén Giovanini ahora se postula a la vicedirección.
Finalmente, en la Graduada “Joaquín V. González” (o Anexa, como se la conoce), la directora María Celeste Carli se presenta para continuar, pero como vice, dejando su lugar a la actual secretaria académica, María Fernanda Carattoli.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí