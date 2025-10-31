Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Ya podés conseguir la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

El Mundo |La bolsa y Un cierre en retroceso

El peso de las tecnológicas “lastró” a Wall Street

El peso de las tecnológicas “lastró” a Wall Street
31 de Octubre de 2025 | 01:36
Edición impresa

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja debido a que los informes de ganancias de varios gigantes tecnológicos y la perspectiva de un fuerte gasto en el desarrollo de inteligencia artificial frenaron el optimismo de los inversores.

El Dow Jones cayó un 0,23%, el tecnológico Nasdaq cayó un 1,57% y el índice ampliado S&P 500 se contrajo un 0,99%.

“La debilidad observada en Meta y Microsoft sirvió como señal para moderar un poco el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial”, comentó Patrick O’Hare, de Briefing.com. Ambos grupos estadounidenses publicaron resultados que no fueron bien recibidos por los inversionistas.

Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, fue la más afectada, con una caída de sus acciones del 11,33%, hasta los 666,47 dólares el jueves, lo que representa más de 200.000 millones de dólares en capitalización bursátil evaporada. Microsoft, por su parte, perdió un 2,92%, cerrando en 525,76 dólares por acción.

“No se trata en absoluto de un colapso del sector, (...) sino más bien de un período de toma de beneficios que se esperaba desde hace tiempo para un grupo (de valores) que ha experimentado un crecimiento vertiginoso”, señaló O’Hare.

Los gigantes tecnológicos están inmersos en una carrera por la inteligencia artificial, en la que están dispuestos a gastar cada año sumas cada vez más elevadas, acercándose ya a los 100.000 millones de dólares. El mercado “teme cada vez más que haya que esperar un tiempo antes de que estas empresas vean el retorno de esas inversiones considerables”, dijo Patrick O’Hare.

LE PUEDE INTERESAR

Trump con Xi: acuerdo por las tierras raras y un freno a la guerra comercial

LE PUEDE INTERESAR

El petróleo sube tras la reunión entre EE UU y China

En el plano comercial, los inversionistas no se mostraron particularmente entusiasmados con la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nuevo COU de La Plata: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro

La Plata: qué se sabe del asesinato a balazos y cuchillazos

En fotos y videos | La Asamblea de Gimnasia terminó con sillazos y con una fuerte desaprobación a la Comisión

VIDEO. Atraparon al cómplice del hombre que baleó a una cajera en La Plata: conducía un Uber en Capital Federal

Morena Rial seguirá en la cárcel: los argumentos del por qué le negaron la prisión domiciliaria

Cómo le fue al Pincha de local ante Boca en 10 años

VIDEO.- "Están vaciando la fábrica": se extiende el conflicto en Acerías Berisso
+ Leidas

Fue una Asamblea caliente y bochornosa

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó

En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones

Wanda y el video en las favelas… ¡con el permiso del Comando Vermelho!

Milei con gobernadores: en busca de apoyo a las reformas

El escrutinio definitivo ratificó resultados

Zaniratto perfila el once para ir al Monumental

Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Últimas noticias de El Mundo

Argentinos asesinados: feroz ataque ruso en Ucrania

Carlos III desaloja a su hermano y le saca títulos

Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?

Trump reanudará los ensayos nucleares tras el desafío de Putin
Información General
Cambio climático: crecen 23% las muertes por calor
La Estación Espacial Internacional cumple 25 años
La deforestación de la Amazonía se redujo 11%
Los números de la suerte del viernes 31 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
Policiales
Sin atenuantes: perpetua por un femicidio en Romero
El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
Encañonaron a dos mujeres durante un feroz robo
El sospechoso del incendio fatal continúa internado
Deportes
Fue una Asamblea caliente y bochornosa
Zaniratto perfila el once para ir al Monumental
Medina: un partido aparte con el club que lo vio nacer
Preocupación en River por la rodilla de Montiel
Central y Riestra buscan seguir en lo más alto de la Zona B

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla