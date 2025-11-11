Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $10.000.000 y esta semana sale o sale

Espectáculos

La China Suárez, ¿cancelada en Argentina?: Olga la rechazó y bajó su entrevista en Luzu tras las críticas

La China Suárez, ¿cancelada en Argentina?: Olga la rechazó y bajó su entrevista en Luzu tras las críticas
11 de Noviembre de 2025 | 18:23

Escuchar esta nota

La China Suárez volvió a Argentina con Mauro Icardi, Amancio y Magnolia Vicuña para que los hijos más chicos se reencuentren con su padre mientras ella presenta “Hija del fuego”, su nueva producción con Disney+. En tanto, el futbolista volvió a ver a sus hijas, Francesca e Isabella, después de cuatro meses. 

En medio de la promoción de la serie producida por Disney+, indicaron Yanina Latorre y Laura Ubfal, se ofreció la visita de la China Suárez a los canales de streaming Olga y Luzu. Los primeros, habrían rechazado desde el comienzo la visita.

Luzu, en cambio, habría aceptado recibirla. Estaría, anunciaron esta mañana, en el programa de Diego Leuco pero desde el momento del anuncio, las críticas de sus seguidores cayeron como gotas de agua en una lluvia torrencial.

Tanto así que, horas más tarde, Yanina Latorre anunció que el propio canal de streaming suspendió la entrevista. La razón se debería a las exigencias de la China Suárez para ir al piso: “Es una falta de respeto”. 

Latorre comentó que, según indicaron desde Luzu, habría puesto “muchas condiciones” irrisorias como controlar quién entra y sale del estudio, las preguntas y los temas a charlar. 

Tras revelarse este detalle, Olga TV reposteó la noticia de Laura Ubfal y agregó dos emoticones: uno de la señal “prohibido” y otro con la bandera china. Más tarde, subieron una foto del fan de Wanda y los comentarios se llenaron en cada uno de sus tuits.

