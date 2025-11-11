La Cámara de Casación impulsa cambios para acelerar el juicio contra Cristina Kirchner en la causa de los Cuadernos

Santilli juró su cargo como ministro del Interior y arranca gira por las provincias
Santilli juró su cargo como ministro del Interior y arranca gira por las provincias
VIDEO.- Makintach en La Plata: el abogado de Leopoldo Luque apuntó contra la jueza que se quebró en el jury
ATE convocó a un paro nacional contra la reforma laboral de Javier Milei
Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: hasta cuándo y cómo participar
Johnny Depp, mañana en La Plata: "Visitante Ilustre" y los vecinos podrán saludarlo
Una formación del Tren Sarmiento se descarriló en Liniers y hay varios heridos
Rige el alerta "Amarillo" por tormentas fuertes en La Plata: ¿a qué hora llega la lluvia?
Se definieron los horarios para la última fecha: cuando juegan Estudiantes vs Argentinos y Platense vs Gimnasia
Mauro Icardi se reencontró con sus hijas y Wanda Nara posó con Johnny Depp
Madrugada de terror en La Plata: violento golpe comando para robar desde la camioneta hasta los cubiertos
Encontraron en Necochea el cuerpo de Débora Bulacio y detuvieron a su pareja
Desregulan las cuotas de los colegios privados: ya no necesitan autorización para aumentar aranceles
El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $10.000.000 y esta semana sale o sale
Argentina activó un primer tramo del swap acordado con Estados Unidos
Florencia Peña confesó que le costó asimilar la orientación sexual de su hijo Juan: "Supo ayudarme para que entendiera su libertad"
¿Cuándo fue la última vez que Gimnasia ganó dos partidos seguidos y sin recibir goles?
Estudiantes quiere un 2026 sin tantas lesiones: el Profe Ortega, ¿el posible salvador?
Pensando en el Mundial, Messi dijo que "no quiero ser una carga" para la selección
La Plata se pone ochentosa para celebrar los 40 años de Volver al Futuro: dónde y cuándo
Se supo: revelan por qué Marcelo Tinelli renunció a Telefe hace casi 20 años
Bandera a cuadros de Franco Colapinto a Wanda Nara y la China Suárez a boxes
El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren
Se disparó la salida de autos 0 KM pero los usados siguen estables
Salvajes en La Plata: una jubilada fue golpeada y asaltada por delincuentes
Atención alumnos de sexto grado de La Plata y el país: este miércoles serán las pruebas Aprender
La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias
VIDEO. Jubilados hacen malabares para comprar los medicamentos
Espinoza se la picanteó a Caruso Lombardi por sus dichos sobre el arbitraje: "Hoy se le cerró la boca"
Caso YPF: por qué podría revertirse la sentencia que obligaría al país a pagarle a sus demandantes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió impulsar una serie de medidas para acelerar el juicio oral por la causa de los Cuadernos de las Coimas, donde figuran como acusados Cristina Fernández de Kirchner y otros 86 imputados. Los magistrados Daniel Petrone, Gustavo Hornos, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky convocaron al Tribunal Oral Federal N° 7 a una reunión el próximo martes 18 de noviembre para definir un plan que permita imprimir mayor dinamismo al proceso.
El encuentro buscará acordar acciones concretas, entre ellas, ampliar la cantidad de audiencias semanales, pasar del formato virtual al presencial y utilizar la sala AMIA, recientemente remodelada en Comodoro Py. El objetivo de los jueces es dotar al debate de más eficiencia y evitar dilaciones en un expediente considerado emblemático dentro de las investigaciones por corrupción en la administración pública.
Hasta ahora, las audiencias se desarrollan solo los jueves a través de Zoom. Sin embargo, en el tribunal de alzada predomina la idea de sumar jornadas -al menos tres por semana- y suprimir el receso de verano para impedir nuevas demoras. La propuesta se apoya, además, en la inminente finalización de las obras en la sala AMIA, con capacidad para unas 200 personas, cuya habilitación está prevista para fines de mes.
Los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7, Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, deberán analizar junto a la Casación los mecanismos que faciliten la transición hacia este nuevo esquema. Entre las alternativas figuran la coordinación de agendas, la logística del espacio físico y la reprogramación de los tramos de lectura de las acusaciones.
El juicio comenzó el pasado 6 de noviembre, con 87 imputados conectados de manera remota. La audiencia inicial se transmitió por el canal de YouTube de la Corte Suprema y se extendió durante varias horas, demorando su inicio casi una hora por problemas técnicos y organizativos. Hasta el momento, se ha leído más de la mitad de la acusación principal firmada por el fiscal Carlos Stornelli, un documento de unas 225 mil palabras que se prevé concluir esta semana.
La Casación pretende que el proceso avance sin interrupciones y que las instancias orales se desarrollen con mayor inmediatez. En el máximo tribunal penal del país consideran que el volumen del expediente y la magnitud institucional del caso justifican una dinámica más ágil y presencial para garantizar transparencia y continuidad en el desarrollo del juicio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí