Estudiantes piensa un plan para cortar con tantas lesiones: el Profe Ortega, ¿el gran salvador?

En medio de una nueva oleada de lesiones que preocupa puertas adentro, en Estudiantes de La Plata habría sugerido un nombre que despierta nostalgia y esperanza a partes iguales: el del histórico preparador físico Óscar “Profe” Ortega, el mismo que acompañó a Diego Simeone en casi toda su carrera como entrenador y que ya supo dejar huella en el Pincha en 2006.
El club analizaría convocarlo para un rol de supervisión general en la preparación física de todo el fútbol profesional, en un intento por revertir una tendencia alarmante que se arrastra desde hace al menos dos temporadas. Según datos internos, en 2023 se registraron 41 lesiones o ausencias por inconvenientes físicos, distribuidas entre 21 futbolistas, mientras que en 2024 la cifra llegó a 40, afectando a 25 jugadores del plantel.
Ortega, de 67 años, se encuentra actualmente sin trabajo luego de su paso por Tigres de Monterrey, en México (primero con Guido Pizarro y luego con Veljko Paunovic).
Su trayectoria lo respalda: acompañó al “Cholo” Simeone durante casi dos décadas, desde sus inicios en Catania, pasando por San Lorenzo, River, Estudiantes y, sobre todo, Atlético de Madrid, donde permaneció desde 2011 hasta comienzos de 2024. "Creo que llegó un momento que hay que darle una culminación al ciclo por elementos pendientes que todavía quedan en mi carrera", dijo en enero del año pasado.
Antes de su larga sociedad con el técnico argentino, el “Profe” trabajó con entrenadores de prestigio como Luis Aragonés, Paco Flores, Alberto Iturralde, Juan Muñiz y Marcos Alonso. Hasta Selección de Uruguay cuando estuvo Diego Alonso al mando.
El interés por su regreso no es casual. En el club lo consideran una figura clave en la etapa fundacional del proyecto Simeone, cuando Estudiantes recuperó su espíritu competitivo y físico, algo que el propio Ortega ayudó a cimentar. Por eso, el actual secretario técnico, Agustín Alayes, habría sido quien tomó contacto con el preparador para tantear su disponibilidad y evaluar la posibilidad de incorporarlo en un esquema de trabajo más global, que abarque no solo la Primera sino también el desarrollo físico en divisiones juveniles.
La cantidad de lesiones sufridas por el plantel en los últimos campeonatos encendió todas las alarmas. Entre desgarros, sobrecargas y problemas musculares reiterados, Estudiantes perdió continuidad, ritmo y jugadores claves en momentos decisivos. La idea de incorporar a una figura del prestigio y la experiencia de Ortega surge como una apuesta fuerte a la prevención, el control de cargas y la reestructuración de los métodos de entrenamiento.
Conocido por su intensidad, su exigencia y su obsesión por los detalles, el Profe Ortega dejó huella en cada lugar donde trabajó. Su posible regreso a City Bell, además de un golpe de efecto emocional, representaría el intento más concreto del club por recuperar una identidad física y competitiva que durante mucho tiempo fue su sello.
Por ahora no hay confirmaciones oficiales, pero en Estudiantes saben que, si alguien puede ayudar a cambiar el rumbo desde la base del esfuerzo, la disciplina y la preparación, ese sería el Profe Ortega.
