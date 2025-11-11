Pensando en el Mundial, Messi dijo que "no quiero ser una carga" para la selección

El futbolista Lionel Messi habló sobre el próximo Mundial y aseguró que no quiere “ser una carga” para el Seleccionado nacional, mientras que, además, expresó su deseo de volver al Barcelona.

En una entrevista con el diario Sport, el jugador se mostró más relajado, disfrutando de su presente en Inter Miami y en la selección argentina y dijo: “No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente y estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo”.

“La temporada nuestra es diferente a la de Europa, vamos a tener una pretemporada, pocos partidos hasta llegar al Mundial y veré en el día a día si me siento bien para estar como me gustaría estar. Estoy consciente de que es un Mundial y es lo más grande que hay a nivel de competencia. Estoy ilusionado, pero lo llevo con el día a día”, explicó el capitán argentino.

A su vez, recordó su salida del Barcelona, un tema que aún le genera nostalgia: “Me había quedado una sensación rara por cómo se dio todo, por la pandemia, por terminar mis últimos años sin gente. No me fui como lo soñaba”. Además, aseguró que el cariño de los hinchas siempre está presente. También reconoció que hoy valora más lo vivido: “Quizás lo disfruto más ahora, al verlo de lejos, más tranquilo. En ese momento no tenía tiempo para disfrutar todo lo que lográbamos”.

Sobre su paso por el París Saint-Germain, Messi fue sincero y le sacó el dramatismo a todas las versiones que existían sobre que fue la peor etapa de su carrera: “Parece que París fue un infierno y tampoco fue así. No me sentía bien con lo que hacía, pero a nivel familiar fue una experiencia hermosa. Era todo nuevo para nosotros. No fue fácil, pero disfrutamos la ciudad”.

Con relación a su presente en el Inter Miami, aseguró que “acá en Miami estamos muy bien, vivimos tranquilos y disfrutamos del día a día. Es una vida muy parecida a la que tenía en Castelldefels”.

Finalmente, Messi también se refirió a los retiros de Sergio Busquets y Jordi Alba, sus ex compañeros del Barcelona y amigos cercanos: “Fue rarísimo, sobre todo lo de Jordi, porque no lo esperábamos. Con Busi lo veníamos hablando, pero lo de Alba fue de un día para otro. Ves que cada vez queda menos y se acerca el momento de todos. Somos de la misma generación y haber compartido estos años juntos fue muy lindo”.