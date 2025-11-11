Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Lo recaudado será donado al Hospital de Niños

La Plata se pone ochentosa para celebrar los 40 años de Volver al Futuro: dónde y cuándo

La Plata se pone ochentosa para celebrar los 40 años de Volver al Futuro: dónde y cuándo
11 de Noviembre de 2025 | 11:02

Escuchar esta nota

La magia de los años 80 volverá a encenderse este sábado 16 de noviembre en La Plata. De 16 a 20 horas, el Espacio Medusa (11 y 55) se transformará en una máquina del tiempo para celebrar las cuatro décadas de Volver al Futuro, una de las películas más queridas de todos los tiempos. Pero esta vez, el viaje no será solo hacia el pasado: también tendrá una parada solidaria. Todo lo recaudado se destinará al Hospital de Niños de La Plata.

La propuesta, organizada por Crema del Cielo, lleva el nombre “Back To Fun” y promete una tarde que mezcla nostalgia, cultura pop y emoción. Habrá una banda en vivo repasando los grandes hits del cine ochentoso, estaciones de realidad virtual, arcades clásicos, feria temática, cosplayers y trivias para los fanáticos que crecieron soñando con hoverboards y autos que viajan en el tiempo. Todo, envuelto en la estética vibrante y luminosa de una época que marcó a generaciones enteras.

La actividad, además, contará con charlas sobre cine, cultura geek y una ambientación cuidadosamente diseñada para transportar a los visitantes a 1985, el año en que Marty McFly y el DeLorean hicieron historia. Las entradas podrás conseguirlas acá.

Uno de los momentos más esperados será la inauguración del Rincón Solidario, una iniciativa impulsada junto a Volver al Futuro Team Fox Argentina -el grupo de fanáticos que colabora con la Fundación Michael J. Fox en la lucha contra el Parkinson- y Proyecto Marte, que donará la recaudación al Hospital de Niños de La Plata. Así, la energía del evento no se limitará a los flashes y la música, sino que se transformará en ayuda concreta.

Entre risas, recuerdos y guiños al pasado, “Back To Fun” se perfila como una experiencia donde la emoción viaja en ambos sentidos: hacia aquellos años de asombro y también hacia un futuro más solidario.

11/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Continúa el jury a Makintach y cada vez más detalles para el aniversario de La Plata
