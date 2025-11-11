Florencia Peña confesó que le costó asimilar la orientación sexual de su hijo Juan: "Supo ayudarme para que entendiera su libertad"

Florencia Peña siempre mostró ser una artista libre de prejuicios y condicionamientos. Pero, los que la conocen saben que la actriz ha tenido que batallar contra los estereotipos e ideas preconcebidas.

Ahora, la actriz ha reconocido más de una vez que uno de los desafíos más grandes que le tocó afrontar en ese sentido fue la orientación sexual de su hijo Juan.

En este sentido, recordemos que, el carismático joven de 17 años no ha tenido reparos en mostrarse tal cual era, exponiendo todo lo que tenía que ver con su intimidad.

Así, Flor reveló: "Lo supe desde que nació. Jugaba con mis tacos, yo llegaba a casa y estaba con los tacos y cinco nenas que lo seguían. Siempre fue la reina. Se iba al colegio con las carteras, las pulseras y los anillos. Yo le decía que no hacía falta, que podía ser quien era sin tener que llamar tanto la atención pero su libertad es algo que a mí me interpeló desde que nació".

Por otra parte, Florencia reconoce que había algo en la libertad de Juan que la incomodaba hasta que entendió que era un gran valor. "Me ayudó y me empujó para que yo entendiera su libertad, que no tiene límites". Dentro de este camino, la mirada del Mariano Otero, el papá de Juan, también pesó: "A él le costaba. Me decía que no podía ir con carteras y pulseras pero yo le decía que lo dejara ser. Al final lo terminó entendiendo".

"Hoy tenemos una relación de madre y amigos en la que podemos hablar de todo porque sabe que yo lo voy a bancar siempre. No puedo decir qué es bueno o no para su vida porque imaginen que no lo sé ni para mí misma, pero sí lo voy a acompañar para que lo descubra", cerró Florencia Peña respecto del trato con su hijo Juan.