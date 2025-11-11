VIDEO. -Makintach en La Plata: se quebró en el jury y habló de "maniobra de recusación"
VIDEO. -Makintach en La Plata: se quebró en el jury y habló de "maniobra de recusación"
Estudiantes jugará el domingo y Gimnasia, el lunes: así será la fecha 16, entre playoffs, copas y descenso
Tensión dentro del peronismo: las negociaciones en la Casa Rosada alimentan rumores de fractura del bloque
Johnny Depp, mañana en La Plata: "Visitante Ilustre" y los vecinos podrán saludarlo
Madrugada de terror en La Plata: violento golpe comando para robar desde la camioneta hasta los cubiertos
Florencia Peña confesó que le costó asimilar la orientación sexual de su hijo Juan: "Supo ayudarme para que entendiera su libertad"
Desregulan las cuotas de los colegios privados: ya no necesitan autorización para aumentar aranceles
Se define el super Cartonazo: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
¿Cuándo fue la última vez que Gimnasia ganó dos partidos seguidos y sin recibir goles?
Estudiantes quiere un 2026 sin tantas lesiones: el Profe Ortega, ¿el posible salvador?
Pensando en el Mundial, Messi dijo que "no quiero ser una carga" para la selección
La Plata se pone ochentosa para celebrar los 40 años de Volver al Futuro: dónde y cuándo
Se supo: revelan por qué Marcelo Tinelli renunció a Telefe hace casi 20 años
Bandera a cuadros de Franco Colapinto a Wanda Nara y la China Suárez a boxes
¡A aprovechar el sol de la mañana! Rige alerta por tormentas fuertes en La Plata, ¿a qué hora llegan?
El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren
Salvajes en La Plata: una jubilada fue golpeada y asaltada por delincuentes
Atención alumnos de sexto grado de La Plata y el país: este miércoles serán las pruebas Aprender
La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias
VIDEO. Jubilados hacen malabares para comprar los medicamentos
Espinoza se la picanteó a Caruso Lombardi por sus dichos sobre el arbitraje: "Hoy se le cerró la boca"
Caso YPF: por qué podría revertirse la sentencia que obligaría al país a pagarle a sus demandantes
Inscriben para aprender múltiples oficios en La Plata: cuáles son, cómo anotarse y requisitos
Tolosa, otra vez bajo fuego: quién era y qué se sabe del joven de 22 años que mataron a balazos ¿por una gorra?
La antesala de otro paro docente universitario de 3 días en el final del año: cómo afecta a la UNLP
La Patente se pagará en 10 cuotas el próximo año: lo que hay que saber
Todos los detalles del nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell: se presentaron 26 empresas
Rige este martes un paro de micros en zonas del AMBA: ¿afecta a La Plata?
Milei "es un personaje que nunca tuvimos" pero "algo debe de hacer bien porque en todos lados es aplaudido"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Florencia Peña siempre mostró ser una artista libre de prejuicios y condicionamientos. Pero, los que la conocen saben que la actriz ha tenido que batallar contra los estereotipos e ideas preconcebidas.
Ahora, la actriz ha reconocido más de una vez que uno de los desafíos más grandes que le tocó afrontar en ese sentido fue la orientación sexual de su hijo Juan.
En este sentido, recordemos que, el carismático joven de 17 años no ha tenido reparos en mostrarse tal cual era, exponiendo todo lo que tenía que ver con su intimidad.
Así, Flor reveló: "Lo supe desde que nació. Jugaba con mis tacos, yo llegaba a casa y estaba con los tacos y cinco nenas que lo seguían. Siempre fue la reina. Se iba al colegio con las carteras, las pulseras y los anillos. Yo le decía que no hacía falta, que podía ser quien era sin tener que llamar tanto la atención pero su libertad es algo que a mí me interpeló desde que nació".
Por otra parte, Florencia reconoce que había algo en la libertad de Juan que la incomodaba hasta que entendió que era un gran valor. "Me ayudó y me empujó para que yo entendiera su libertad, que no tiene límites". Dentro de este camino, la mirada del Mariano Otero, el papá de Juan, también pesó: "A él le costaba. Me decía que no podía ir con carteras y pulseras pero yo le decía que lo dejara ser. Al final lo terminó entendiendo".
"Hoy tenemos una relación de madre y amigos en la que podemos hablar de todo porque sabe que yo lo voy a bancar siempre. No puedo decir qué es bueno o no para su vida porque imaginen que no lo sé ni para mí misma, pero sí lo voy a acompañar para que lo descubra", cerró Florencia Peña respecto del trato con su hijo Juan.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí