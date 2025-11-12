El costo de la electricidad en modo electoral

Liberan aumento de las cuotas en colegios que no tienen ayuda estatal
MARC LEVY Y JESSE BEDAYN
La ira de los votantes por el costo de vida se cierne rápidamente en las elecciones intermedias del próximo año, cuando se decidirán contiendas cruciales en comunidades que enfrentan costos de electricidad cada vez más altos o disputas sobre quién paga la factura para alimentar los centros de datos de las grandes empresas tecnológicas, que son grandes consumidores de energía.
Los costos de la electricidad fueron un tema clave en las elecciones de esta semana para la gubernatura de Nueva Jersey y Virginia, un importante punto crítico de centros de datos, y en Georgia, donde los demócratas expulsaron a dos republicanos de la comisión reguladora de servicios públicos del estado.
Para los votantes de Nueva Jersey, Virginia, California y la ciudad de Nueva York, las preocupaciones económicas fueron el tema principal, mientras demócratas y republicanos se preparan para un debate sobre el costo de vida en la cada vez más intensa batalla de mitad de período para controlar el Congreso.
El presidente Donald Trump ha dado indicios de que se centrará en el costo de vida el próximo año mientras él y los republicanos intentan mantener sus escasas mayorías en el Congreso, al tiempo que los demócratas lo culpan por el aumento de los costos en el hogar.
En el centro de atención podrían estar las facturas de electricidad, que en muchos lugares aumentan a un ritmo más rápido que el promedio de la inflación en Estados Unidos, aunque no en todas partes.
“Los políticos enfrentan mucha presión para hablar sobre el costo de vida, y los precios de la electricidad son ahora el ejemplo más claro de los problemas de asequibilidad”, señaló Dan Cassino, profesor de política y gobierno y encuestador en la Universidad Fairleigh Dickinson en Nueva Jersey.
No se espera que los crecientes costos de la electricidad disminuyan, y muchos estadounidenses podrían ver un aumento en sus facturas mensuales en medio de las campañas del próximo año.
Las empresas de gas y electricidad buscan o ya han obtenido aumentos de tarifas por más de 34.000 millones de dólares en los primeros tres trimestres de 2025, informó PowerLines, una organización de defensa del consumidor. Esa cifra fue más del doble que en el mismo período del año pasado.
