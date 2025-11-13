Santilli dijo que los empresarios son “centrales” y pidió un diálogo “maduro” con el sindicalismo

El ministro del Interior, Diego Santilli, sostuvo este jueves que el sector empresario es “central en el pasado, presente y futuro de la Argentina” y pidió un “diálogo maduro” con el sindicalismo de cara a las reformas que se tratarán en el Congreso.

“La Argentina que recibió nuestro presidente no generaba un puesto de trabajo neto en 15 años”, expresó Santilli al exponer en la Conferencia Industrial de la UIA. El funcionario destacó que el proyecto de Presupuesto 2026 contempla el “85 por ciento de su gasto e inversión” para “jubilaciones, educación y salud”.

También abogó por una “modernización laboral clara y contundente” que “saque de la informalidad a millones de argentinos”. Además, anticipó que la “agenda” de las sesiones extraordinarias “tendrá algunas cosas más que las informaremos más adelante y que vienen de la agenda de los gobernadores”.

“Estoy charlando con ellos y me voy a reunir con todos”, completó el funcionario. Y pidió un “diálogo maduro y con altura” con el sindicalismo, “entendiendo que necesitamos sacar de la informalidad a nuestra gente”. “Eso va redundar en una mejora para todos, incluso en lo más importante, que son los jubilados”, concluyó.