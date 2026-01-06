Por qué las parejas chinas evitan tener hijos pese a la campaña para impulsar la natalidad

Trump acusó a Maduro de ser "un tipo violento" y de matar "a millones de personas"
Trump acusó a Maduro de ser "un tipo violento" y de matar "a millones de personas"
La Plata, sin agua y sin luz este martes: los barrios afectados
¿Se cobra entrada para ingresar a la República de los Niños de La Plata?
VIDEO.- Duro relato: fotógrafa de La Plata se fue a la Costa con su familia y le desvalijaron la casa
Buscan a "Negro", el perro del Cuartel de Bomberos La Plata que desapareció hace dos días
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense
“Tengo 24 cm de razones”: el fuerte descargo de Wanda Nara con guiño a Martín Migueles
Moria Casán apuró a Cinthia Fernández por los rumores de embarazo y así reaccionó la modelo: "Discúlpenme"
Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
Gimnasia vs Camioneros por Copa Argentina: confirmaron la fecha
La sùper Gripe H3N2 avanza en Argentina: confirmaron nuevos contagios
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Raiders Jeans, Mercado Libre y otros puntos de venta
Fuegos del cielo, guerra de siete meses y caída de líderes: las profecías de Nostradamus para 2026
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Detuvieron a un camillero en La Plata por robo a una paciente
¡Guerra del chocolate! Escándalo en la familia de Ricardo Fort: “Me cerraron las puertas de la empresa"
Fernando Carrillo defendió a Nicolás Maduro y Cinthia Fernández lo destrozó: "Me das asco"
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Bon Odori 2026 en La Plata: confirmaron el cronograma y este año sortean un viaje a Japón
Un héroe salvó la vida de un nene de 12 años en La Plata gracias a la maniobra de RCP
Extrema tensión en un barrio de La Plata: ardió un árbol y el fuego se propagó hacia dos casas
Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia
"Vengo con muchas expectativas": Román Gómez llegó a Brasil y listo para jugar en Bahía
Advierten por la llegada de la primera ciclogénesis a La Plata: para cuándo se espera
La preservación y el mantenimiento de la Catedral de La Plata, en la agenda municipal y provincial
El platense Tomás Etcheverry logró algo "imposible" y se dio un regalo de Reyes en Hong Kong
"¡Dame toda la plata!": delincuentes armados asaltaron a Nicolás Wiñazki
Por las inundaciones prorrogan la emergencia agropecuaria a varios distritos bonaerenses
Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales: la paciencia se agota y ya hablan de paros
Múltiples reclamos de usuarios de La Plata por la falta crónica de agua y cortes de luz
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Isabel Kua
Columnista de AFP
Grace, de 25 años, decidió no tener hijos con su esposo pese a la presión de sus padres, y a la de la sociedad, para que sea madre, en un momento en que China busca impulsar sus declinantes tasas de natalidad.
Una década después de que el gigante asiático revocara su estricta política del hijo único, el país se enfrenta a una profunda crisis demográfica.
Los modelos demográficos de las Naciones Unidas prevén que la población china pase de los 1.400 millones actuales a 800 millones en 2100. Y en 2024, el país apenas registró 9,54 millones de nacimientos, la mitad de los registrados en 2016.
Cada vez más jóvenes como Grace se refieren a sí mismos como “DINK”, acrónimo de la expresión en inglés “dual income, no kids”, o “dos ingresos, sin hijos”.
Algunos descartaron tener niños, otros lo aplazaron por unos años.
LE PUEDE INTERESAR
Frenar la ola delictiva que aflige a los clubes infantiles de fútbol
LE PUEDE INTERESAR
El jubileo de 2025 y los 33 millones de peregrinos
Sus motivos son diversos. Incluyen los elevados costos de criar hijos o las preocupaciones por sus carreras profesionales.
Grace, quien pidió ser identificada por su nombre en inglés, dijo que necesita tener un mejor ingreso y más ahorros antes de tener familia. Sin esas condiciones, “ni siquiera consideraría tener hijos”, agregó esta creadora de contenido.
El término “DINK” se volvió viral en las redes sociales chinas. “Si yo fuera a divulgar el hecho de que soy una DINK y que llevo una vida cómoda, definitivamente habría mucha gente molesta”, comentó Grace.
Las autoridades chinas han lanzado iniciativas pronatalidad desde que pusieron fin a su política de hijo único, que rigió durante más de tres décadas para enfrentar la pobreza y la sobrepoblación.
Han ofrecido más ayudas para el cuidado de los niños, incluyendo subsidios de hasta 500 dólares anuales a los padres por cada hijo de menos de tres años, según informó en julio la prensa estatal.
China también adoptó un impuesto al valor agregado para los preservativos y otros anticonceptivos. Pero los expertos afirman que China, superada en 2023 por India como el país más poblado del mundo, enfrenta numerosos obstáculos para aumentar sus tasas de natalidad.
“Está creciendo el número de personas que optan por no casarse o no tener hijos”, comentó He Yafu, un demógrafo independiente chino.
Pan Wang, profesora de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, cree que “la política del hijo único reconfiguró las normas familiares y los estilos de vida, porque mucha gente, en especial la generación de un solo hijo, se acostumbraron a familias pequeñas”.
El creciente costo de vida y la incertidumbre económica también hacen que la gente desista de tener hijos, agregó esta profesora en estudios chinos y asiáticos.
Wang Zibo, un residente de Pekín de 29 años, dijo que él y su esposa decidieron esperar a que “se estabilice la economía” antes de tener hijos.
“Mirando las cosas en China actualmente, el principal motivo (para que parejas jóvenes no tengan hijos) es que la economía está un poco débil”, explicó.
Muchos empleados trabajan largas jornadas en China, en el marco de una cultura denominada “996”, es decir, de 9 a 21, seis días a la semana.
“La gente está excesivamente ocupada con trabajo (...) es difícil encontrar tiempo para pensar” en una familia, según Wang.
En 2016, se permitió a las parejas chinas tener un segundo hijo. Cinco años después, Pekín flexibilizó aún más las normas al permitir el nacimiento de un tercero.
Pero un solo hijo ya es una enorme responsabilidad, según Wang Zibo, que menciona el caso de un amigo que tuvo un bebé poco después de casarse.
He Yafu estima que si la tasa de fecundidad de China -aproximadamente 1 hijo por mujer- se mantiene a largo plazo, las consecuencias más evidentes serán una disminución continua de la población y un rápido envejecimiento de la misma.
“Esto aumentará en el futuro la carga del cuidado de los ancianos, debilitará la fuerza nacional de China y lastrará el desarrollo económico”, advirtió el demógrafo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí