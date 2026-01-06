Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que salieron hoy en el diario EL DIA 

Opinión

Por qué las parejas chinas evitan tener hijos pese a la campaña para impulsar la natalidad

Isabel Kua

6 de Enero de 2026 | 01:55
Edición impresa

Columnista de AFP

Grace, de 25 años, decidió no tener hijos con su esposo pese a la presión de sus padres, y a la de la sociedad, para que sea madre, en un momento en que China busca impulsar sus declinantes tasas de natalidad.

Una década después de que el gigante asiático revocara su estricta política del hijo único, el país se enfrenta a una profunda crisis demográfica.

Los modelos demográficos de las Naciones Unidas prevén que la población china pase de los 1.400 millones actuales a 800 millones en 2100. Y en 2024, el país apenas registró 9,54 millones de nacimientos, la mitad de los registrados en 2016.

Cada vez más jóvenes como Grace se refieren a sí mismos como “DINK”, acrónimo de la expresión en inglés “dual income, no kids”, o “dos ingresos, sin hijos”.

Algunos descartaron tener niños, otros lo aplazaron por unos años.

LE PUEDE INTERESAR

Frenar la ola delictiva que aflige a los clubes infantiles de fútbol

LE PUEDE INTERESAR

El jubileo de 2025 y los 33 millones de peregrinos

Sus motivos son diversos. Incluyen los elevados costos de criar hijos o las preocupaciones por sus carreras profesionales.

Grace, quien pidió ser identificada por su nombre en inglés, dijo que necesita tener un mejor ingreso y más ahorros antes de tener familia. Sin esas condiciones, “ni siquiera consideraría tener hijos”, agregó esta creadora de contenido.

El término “DINK” se volvió viral en las redes sociales chinas. “Si yo fuera a divulgar el hecho de que soy una DINK y que llevo una vida cómoda, definitivamente habría mucha gente molesta”, comentó Grace.

Actitudes cambiantes

Las autoridades chinas han lanzado iniciativas pronatalidad desde que pusieron fin a su política de hijo único, que rigió durante más de tres décadas para enfrentar la pobreza y la sobrepoblación.

Han ofrecido más ayudas para el cuidado de los niños, incluyendo subsidios de hasta 500 dólares anuales a los padres por cada hijo de menos de tres años, según informó en julio la prensa estatal.

China también adoptó un impuesto al valor agregado para los preservativos y otros anticonceptivos. Pero los expertos afirman que China, superada en 2023 por India como el país más poblado del mundo, enfrenta numerosos obstáculos para aumentar sus tasas de natalidad.

“Está creciendo el número de personas que optan por no casarse o no tener hijos”, comentó He Yafu, un demógrafo independiente chino.

Pan Wang, profesora de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, cree que “la política del hijo único reconfiguró las normas familiares y los estilos de vida, porque mucha gente, en especial la generación de un solo hijo, se acostumbraron a familias pequeñas”.

El creciente costo de vida y la incertidumbre económica también hacen que la gente desista de tener hijos, agregó esta profesora en estudios chinos y asiáticos.

Wang Zibo, un residente de Pekín de 29 años, dijo que él y su esposa decidieron esperar a que “se estabilice la economía” antes de tener hijos.

“Mirando las cosas en China actualmente, el principal motivo (para que parejas jóvenes no tengan hijos) es que la economía está un poco débil”, explicó.

Muchos empleados trabajan largas jornadas en China, en el marco de una cultura denominada “996”, es decir, de 9 a 21, seis días a la semana.

“La gente está excesivamente ocupada con trabajo (...) es difícil encontrar tiempo para pensar” en una familia, según Wang.

Sin tiempo ni dinero

En 2016, se permitió a las parejas chinas tener un segundo hijo. Cinco años después, Pekín flexibilizó aún más las normas al permitir el nacimiento de un tercero.

Pero un solo hijo ya es una enorme responsabilidad, según Wang Zibo, que menciona el caso de un amigo que tuvo un bebé poco después de casarse.

He Yafu estima que si la tasa de fecundidad de China -aproximadamente 1 hijo por mujer- se mantiene a largo plazo, las consecuencias más evidentes serán una disminución continua de la población y un rápido envejecimiento de la misma.

“Esto aumentará en el futuro la carga del cuidado de los ancianos, debilitará la fuerza nacional de China y lastrará el desarrollo económico”, advirtió el demógrafo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. La Plata: impactante choque en 19 y 32 en medio de una persecución

Estudiantes y Gimnasia con días confirmados para las primeras 12 fechas: cuándo es el clásico platense

Llega la primera ciclogénesis del año al país: ¿impactarán con lluvias en La Plata?

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

VIDEO.- La Plata: forcejeó cuerpo a cuerpo con dos motochorros armados para evitar el robo de su moto en 66 y 30

Las vacaciones de Lali Espósito: microbikinis, amistades y mucho amor

¿Vuelve Eros Mancuso?: Estudiantes cerca de cerrar su vuelta
+ Leidas

Advierten por la llegada de la primera ciclogénesis a La Plata: para cuándo se espera

Gimnasia está detrás de la máscara del Zorro

El Gobierno de Trump pone la lupa en el “Chiqui” Tapia y la AFA

VIDEO. Maduro: “Soy inocente” y “sigo siendo presidente de mi país”

Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales: la paciencia se agota y ya hablan de paros

Se achica el plantel y varios buscan salir

En La Plata, durante 2025 hubo más muertes que nacimientos

Mancuso pica en punta para reforzar la banda
Últimas noticias de Opinión

Frenar la ola delictiva que aflige a los clubes infantiles de fútbol

El jubileo de 2025 y los 33 millones de peregrinos

La histórica relación entre la carne y los argentinos se deshilacha

La Plata con más casos de hantavirus en la Provincia
Policiales
Extrema tensión en un barrio de La Plata: ardió un árbol y el fuego se propagó hacia dos casas
VIDEO.- Duro relato: fotógrafa de La Plata se fue a la Costa con su familia y le desvalijaron la casa
"¡Dame toda la plata!": delincuentes armados asaltaron a Nicolás Wiñazki
Impresionante y trágico incendio en un geriátrico: dos muertos y más de 30 heridos en Olavarría
Un héroe salvó la vida de un nene de 12 años en La Plata gracias a la maniobra de RCP
Espectáculos
Moria Casán apuró a Cinthia Fernández por los rumores de embarazo y así reaccionó la modelo: "Discúlpenme"
Fátima Florez vs Flor Peña por la boletería en Mar del Plata: “No necesitamos comprar nada”
“Tengo 24 cm de razones”: el fuerte descargo de Wanda Nara con guiño a Martín Migueles
Fernando Carrillo defendió a Nicolás Maduro y Cinthia Fernández lo destrozó: "Me das asco"
¡Guerra del chocolate! Escándalo en la familia de Ricardo Fort: “Me cerraron las puertas de la empresa"
Información General
Alerta hantavirus: murió un chico de 14 años en el interior bonaerense
La sùper Gripe H3N2 avanza en Argentina: confirmaron nuevos contagios
Fuegos del cielo, guerra de siete meses y caída de líderes: las profecías de Nostradamus para 2026
La Frontera sin freno: cuatriciclos en la mira de Pinamar
Un desborde cloacal obligó a cortar la Ruta 11
Deportes
Gimnasia vs Camioneros por Copa Argentina: confirmaron la fecha
Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: confirmaron día, horario y sede
Ignacio Miramón será presentado mañana tras firmar contrato con Gimnasia
"Vengo con muchas expectativas": Román Gómez llegó a Brasil y listo para jugar en Bahía
El platense Tomás Etcheverry logró algo "imposible" y se dio un regalo de Reyes en Hong Kong

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla