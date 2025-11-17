Un hombre demorado por ahorcar a un Dogo

Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
Nación avanza con el Presupuesto a cambio de aval a toma de deudas
Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local
Con la votación de los no docentes, la UNLP le baja el telón al año electoral
Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron
Chile define en balotaje: entre una comunista y un derechista
Semana crucial para el PJ bonaerense ante el desafío del Presupuesto
Dos gobernadores, en la mira de LLA para sumar votos en Diputados
La Comisión Investigadora del caso $Libra presenta el informe final
Alertan sobre “crítica” situación en las cárceles: hay casi 63 mil presos
Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un menor de 9 años resultó herido en las últimas horas, tras un feroz ataque de un perro de la raza Dogo Argentino, en Melchor Romero. Según la denuncia, el animal se escapó de la casa de su dueño, quien más tarde lo ingresó nuevamente al domicilio. Minutos después, fuentes policiales indicaron que el propietario le provocó la muerte al animal por lo ocurrido y terminó detenido.
El menor fue trasladado al Hospital Alejandro Korn con lesiones en el brazo, el cuello y la espalda, pero está fuera de peligro.
Intervino la UFI Nº 12, que caratuló el hecho como “lesiones culposas”. Pero además, por la muerte del animal, se inició otra causa por “maltrato animal”, que recayó en la UFI temática Nº 17.
La Policía Científica ya realizó tareas en la vivienda del detenido, y secuestró elementos para sumar evidencia.
En el último tiempo, la Justicia comenzó a actuar ante los elevados casos de violencia animal y determinaron, en más de una oportunidad, las detenciones de los acusados.
Días atrás, luego de una brutal agresión a un animal, la jueza de garantías a cargo del expediente -en este caso la titular del Juzgado N° 5- aceptó el pedido de detención por considerar que están agotados los plazos de flagrancia, y que existen “indicios vehementes y semiplena prueba” de los delitos imputados: maltrato animal (Ley 14.346) en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma.
LE PUEDE INTERESAR
El Mondongo duele por tanta inseguridad
LE PUEDE INTERESAR
Terror por un golpe de madrugada en El Peligro
El agresor permanece alojado en una Alcaidía Departamental.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí