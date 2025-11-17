Un hombre demorado por ahorcar a un Dogo

Un menor de 9 años resultó herido en las últimas horas, tras un feroz ataque de un perro de la raza Dogo Argentino, en Melchor Romero. Según la denuncia, el animal se escapó de la casa de su dueño, quien más tarde lo ingresó nuevamente al domicilio. Minutos después, fuentes policiales indicaron que el propietario le provocó la muerte al animal por lo ocurrido y terminó detenido.

El menor fue trasladado al Hospital Alejandro Korn con lesiones en el brazo, el cuello y la espalda, pero está fuera de peligro.

Intervino la UFI Nº 12, que caratuló el hecho como “lesiones culposas”. Pero además, por la muerte del animal, se inició otra causa por “maltrato animal”, que recayó en la UFI temática Nº 17.

La Policía Científica ya realizó tareas en la vivienda del detenido, y secuestró elementos para sumar evidencia.

En el último tiempo, la Justicia comenzó a actuar ante los elevados casos de violencia animal y determinaron, en más de una oportunidad, las detenciones de los acusados.

Días atrás, luego de una brutal agresión a un animal, la jueza de garantías a cargo del expediente -en este caso la titular del Juzgado N° 5- aceptó el pedido de detención por considerar que están agotados los plazos de flagrancia, y que existen “indicios vehementes y semiplena prueba” de los delitos imputados: maltrato animal (Ley 14.346) en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma.

El agresor permanece alojado en una Alcaidía Departamental.