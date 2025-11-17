Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |UN DRAMA SIN FRENO EN LA REGIÓN

Este año, las tragedias viales ya superaron las que hubo en todo 2024

Este año, las tragedias viales ya superaron las que hubo en todo 2024

El tránsito en la Región es un horror. En 2025 ya hubo 66 muertes / Web

17 de Noviembre de 2025 | 00:45
Edición impresa

En la Región se volvieron a encender las alarmas. Con apenas once meses transcurridos de este 2025, La Plata, Berisso y Ensenada ya registran 66 muertes por accidentes de tránsito, una cifra que supera las 64 víctimas fatales de todo 2024 y marca un nuevo año crítico en materia de siniestralidad vial.

El último caso fatal ocurrió anteanoche en Etcheverry, sobre las calles 44 y 229, donde perdió la vida un joven de 27 años, que se desplazaba de acompañante en una moto, la cual, por razones que se investigan, fue embestida por una camioneta. Por este caso hubo otro herido grave.

Según fuentes policiales y sanitarias, el dato revela un incremento sostenido de hechos graves en calles, avenidas y rutas de los tres distritos, donde las motos vuelven a ocupar un rol central, ya que más del 62 por ciento del total de fallecidos en 2025 circulaba en vehículos de dos ruedas.

Sin dudas, la combinación de exceso de velocidad, maniobras riesgosas, falta de casco y el crecimiento del uso de motocicletas como herramienta de locomoción, conforma un escenario repetido en las estadísticas.

La Plata concentra la mayor cantidad de casos, con 53 eventos fatales, contra ocho que hubo en Ensenada y cinco en Berisso.

En La Plata, las avenidas 520, 44, 7 y 13 son las de mayor caudal de tránsito, junto a los caminos Centenario y Belgrano, además de la red de diagonales que suele ser escenario de choques en cruce.

LE PUEDE INTERESAR

Un hombre demorado por ahorcar a un Dogo

LE PUEDE INTERESAR

El Mondongo duele por tanta inseguridad

En Berisso, las rutas 11 y 15 siguen siendo puntos críticos, mientras que en Ensenada continúan registrándose incidentes en los camino Rivadavia y Vergara.

En todos los municipios se observa una tendencia común: la vulnerabilidad extrema de los motociclistas, que protagonizan desde colisiones con autos y camiones hasta caídas por pérdida de control o pavimentos en mal estado.

Los especialistas locales coinciden en varios elementos que explican el fenómeno: las velocidades por encima de lo permitido, especialmente en avenidas de ingreso y egreso; irregularidad del parque vial de motos, muchas veces sin documentación o sin elementos de seguridad; falta de controles sostenidos, con operativos esporádicos que no logran modificar conductas; mayor exposición de jóvenes y repartidores, que circulan durante largas horas y en condiciones climáticas adversas; infraestructura deficiente, con calles oscuras, baches y señalización insuficiente.

Sin dudas, a pesar de algunas campañas oficiales y de la reiteración de operativos de tránsito, la cifra de víctimas fatales no logra descender.

Por el contrario, 2025 se encamina a cerrar como un año con cifras en rojo.

Organizaciones civiles dedicadas a la seguridad vial alertan que el número de muertos podría seguir creciendo durante el período de mayor movilidad del año -las fiestas y el inicio del verano- y reclaman más controles, políticas integrales y una mejora urgente de las condiciones de circulación.

Mientras las estadísticas se actualizan, la Región suma dolor y nuevas familias afectadas por hechos que, en la mayoría de los casos, podrían haberse evitado.

Respecto de los números de 2025, hubo 41 muertes de motociclistas, 8 que se desplazaban en auto; 6 en bicicleta; hubo 10 peatones que perdieron la vida y también un jinete, que se cayó de un caballo.

En 2024, en tanto, fueron 35 motociclistas muertos; 14 automovilistas; 5 ciclistas y 10 peatones.

De ese universo de incidentes viales, 50 ocurrieron en La Plata; 9 en Berisso y 5 en Ensenada.

Sin dudas, el tema de las motos representa el factor con mayor incidencia dentro de esta problemática sin freno, ya que aumentaron los casos de 2025 respecto de 2024 (41 contra 35).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El peor de los infiernos: raptan a una joven en City Bell y la violan en el Parque Pereyra

Una por una, las claves del acuerdo comercial Estados Unidos-Argentina, y el impacto en la economía

La relación con la AFA, el gran tema a resolver: ¿es contra Estudiantes o contra Verón?

Gimnasia sin paz: más problemas por falta de pagos y el plantel sigue de "huelga"

Un salón inhabilitado y la furia de varios colegios de La Plata por fiestas de egresados canceladas

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

La violencia baja a la Primaria: qué se sabe de la paliza de chicos y padres a docentes en La Plata

Bronca por la “quinta” cuota del Inmobiliario urbano y rural
+ Leidas

VIDEO. No tiene defensa: el Pincha, al borde del abismo

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron

Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local

El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Chile define en balotaje: entre una comunista y un derechista

Qué dijo Capitanich tras el fallo por el caso Cecilia

Solo le sirve ganar: el Lobo busca el tercero al hilo
Últimas noticias de Policiales

Asesinato confirmado: a la psiquiatra de City Bell la degollaron

Denunciar un delito en La Plata, entre demoras y muy pocos resultados

Todavía hay fuego activo por controlar en Ezeiza

VIDEO. Detuvieron a un policía de la Vial por el rapto y abuso de una joven
Información General
Alerta estacional: resurge la enfermedad de boca, manos y pies
La inversión educativa cayó en diez años en la mayoría de las provincias
Tendencia suicida con la inteligencia artificial: un peligro en red que jaquea a la juventud
La cineasta Laura Citarella fue la primera platense recibida por el papa León XIV
El Consejo Profesional de Química reafirmó la necesidad de regular y controlar la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires
La Ciudad
Recurso de amparo por el freno a ciertos permisos en Obras Particulares
De Madrid a La Plata: buscan talentos locales
Cuatro listas luchan para presidir el colegio de arquitectos local
El temporal dejó árboles caídos y vecinos sin luz
Con la votación de los no docentes, la UNLP le baja el telón al año electoral
Deportes
VIDEO. No tiene defensa: el Pincha, al borde del abismo
Se deshilacha sin pausa y la continuidad del Barba cotiza a su valor más bajo
Domínguez: “Hay que ver que decide el Club”
El Pincha saca la calculadora: ¿qué necesita para ingresar al Playoff?
Silbidos, desazón y enojo de los hinchas luego del encuentro
Espectáculos
Fabiola Yáñez la pasó mal en la mesaza de Mirtha
Alejandro Dolina: “Más trata uno de eludir el destino, más lo cumple”
Terminó el Festival de Mardel: una ganadora se verá en la Ciudad
“Las corrientes”: fuga y misterio
Lo que dejó de la charla de La China y Pergolini

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla