Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |LA SITUACIÓN EN MEDIO ORIENTE

Israel planea quedarse con un importante sitio histórico de Cisjordania

Israel planea quedarse con un importante sitio histórico de Cisjordania

Soldados israelíes verifican la identidad de palestinos evacuados de sus casas en un campo de refugiados en Cisjordania /Archivo AP

21 de Noviembre de 2025 | 01:37
Edición impresa

Israel planea apropiarse de partes de un importante sitio histórico de Cisjordania, según un documento gubernamental, y colonos instalaron un nuevo puesto de avanzada durante la noche, al tiempo que el país enfrenta presión para reprimir la violencia de los colonos en territorio palestino.

La Administración Civil israelí anunció su intención de expropiar grandes extensiones de Sebastia, un importante sitio arqueológico en Cisjordania, en el documento obtenido ayer por la agencia Associated Press. Peace Now (Paz Ahora), una organización que se opone a los asentamientos, afirmó que el sitio abarca alrededor de 182 hectáreas, lo que representa la mayor apropiación de tierras de importancia arqueológica por parte de Israel.

La medida se anunció al tiempo que colonos israelíes celebraban la creación de un nuevo asentamiento no autorizado cerca de Belén.

Por otro lado, Human Rights Watch declaró que Israel podría haber cometido crímenes de guerra al expulsar por la fuerza a 32.000 palestinos de tres campos de refugiados de Cisjordania este año.

La orden israelí, publicada el 12 de noviembre, enumera parcelas de tierra que pretende expropiar en la zona de Sebastia. Peace Now, que facilitó el documento a la AP, afirmó que este popular sitio arqueológico, donde crecen miles de olivos, pertenece a los palestinos.

Se cree que la capital del antiguo reino israelí de Samaria se encuentra bajo las ruinas de Sebastia, y tanto cristianos como musulmanes creen que allí fue enterrado Juan el Bautista.

LE PUEDE INTERESAR

Wall Street cerró a la baja tras una jornada de fuertes oscilaciones

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Reunión con el alcalde “comunista” de N. York

Israel anunció planes para convertir el sitio en una atracción turística en 2023. Las excavaciones ya han comenzado y el gobierno ha destinado más de 30 millones de séqueles (9,24 millones de dólares) para su desarrollo, según Peace Now y otra organización de derechos humanos. La orden otorga a los palestinos 14 días para presentar objeciones a la medida.

La mayor parcela de tierra histórica expropiada anteriormente por Israel fue de 28,3 hectáreas en Susya, un pueblo al sur de Cisjordania, según Peace Now.

Colonos israelíes anunciaron el establecimiento de un nuevo asentamiento no autorizado cerca de Belén. El presidente del consejo local de colonos de Etzion, Yaron Rosenthal, celebró el asentamiento como un “regreso a la ciudad de nuestra matriarca Raquel, del rey David”.

El nuevo asentamiento podría ser una respuesta al reciente ataque palestino contra israelíes en Cisjordania. Se encuentra cerca del concurrido cruce donde, el martes, atacantes palestinos apuñalaron mortalmente a un israelí e hirieron a otros tres.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza -áreas reclamadas por los palestinos para un futuro Estado- en la guerra de 1967. Ha asentado a más de 500.000 judíos en Cisjordania, principalmente en asentamientos no autorizados, además de más de 200.000 en la disputada Jerusalén Este. (AP)

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo

Guerra Rusia - Ucrania: polémico plan de paz de Trump

Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Bochornosa copa para Central

Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey

Semanas decisivas para el acuerdo UE-Mercosur
Últimas noticias de El Mundo

Guerra Rusia - Ucrania: polémico plan de paz de Trump

Los aranceles globales de Trump golpearon al comercio estadounidense

¿Pena de muerte a legisladores demócratas?

Wall Street cerró a la baja tras una jornada de fuertes oscilaciones
Policiales
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos
La hija de Valeria Mazza evitó un robo a los gritos
Otro jubilado vivió una pesadilla de madrugada
Burlando reclamó la detención de Makintach
Información General
Longevidad: vacunarse marca la diferencia
Dura sanción a un camionero que hizo un adelantamiento indebido
Otro accidente en una muestra escolar de ciencias
Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Uber Shuttle llega a Argentina: cómo y desde cuándo funcionará el "Uber-bondi"
Deportes
Bochornosa copa para Central
Úbeda mantendrá a Palacios como titular
Estudiantes: un historial irregular en playoffs de torneos cortos
Gallardo tiene dudas para visitar a Racing
Gimnasia: piedrahita trabajó a la par y pelea el puesto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla