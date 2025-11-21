Israel planea quedarse con un importante sitio histórico de Cisjordania

Kicillof: “Necesitamos las leyes para que la Provincia funcione”
Israel planea apropiarse de partes de un importante sitio histórico de Cisjordania, según un documento gubernamental, y colonos instalaron un nuevo puesto de avanzada durante la noche, al tiempo que el país enfrenta presión para reprimir la violencia de los colonos en territorio palestino.
La Administración Civil israelí anunció su intención de expropiar grandes extensiones de Sebastia, un importante sitio arqueológico en Cisjordania, en el documento obtenido ayer por la agencia Associated Press. Peace Now (Paz Ahora), una organización que se opone a los asentamientos, afirmó que el sitio abarca alrededor de 182 hectáreas, lo que representa la mayor apropiación de tierras de importancia arqueológica por parte de Israel.
La medida se anunció al tiempo que colonos israelíes celebraban la creación de un nuevo asentamiento no autorizado cerca de Belén.
Por otro lado, Human Rights Watch declaró que Israel podría haber cometido crímenes de guerra al expulsar por la fuerza a 32.000 palestinos de tres campos de refugiados de Cisjordania este año.
La orden israelí, publicada el 12 de noviembre, enumera parcelas de tierra que pretende expropiar en la zona de Sebastia. Peace Now, que facilitó el documento a la AP, afirmó que este popular sitio arqueológico, donde crecen miles de olivos, pertenece a los palestinos.
Se cree que la capital del antiguo reino israelí de Samaria se encuentra bajo las ruinas de Sebastia, y tanto cristianos como musulmanes creen que allí fue enterrado Juan el Bautista.
Israel anunció planes para convertir el sitio en una atracción turística en 2023. Las excavaciones ya han comenzado y el gobierno ha destinado más de 30 millones de séqueles (9,24 millones de dólares) para su desarrollo, según Peace Now y otra organización de derechos humanos. La orden otorga a los palestinos 14 días para presentar objeciones a la medida.
La mayor parcela de tierra histórica expropiada anteriormente por Israel fue de 28,3 hectáreas en Susya, un pueblo al sur de Cisjordania, según Peace Now.
Colonos israelíes anunciaron el establecimiento de un nuevo asentamiento no autorizado cerca de Belén. El presidente del consejo local de colonos de Etzion, Yaron Rosenthal, celebró el asentamiento como un “regreso a la ciudad de nuestra matriarca Raquel, del rey David”.
El nuevo asentamiento podría ser una respuesta al reciente ataque palestino contra israelíes en Cisjordania. Se encuentra cerca del concurrido cruce donde, el martes, atacantes palestinos apuñalaron mortalmente a un israelí e hirieron a otros tres.
Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza -áreas reclamadas por los palestinos para un futuro Estado- en la guerra de 1967. Ha asentado a más de 500.000 judíos en Cisjordania, principalmente en asentamientos no autorizados, además de más de 200.000 en la disputada Jerusalén Este. (AP)
