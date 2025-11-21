Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

MERCADOS INQUIETOS

Wall Street cerró a la baja tras una jornada de fuertes oscilaciones

21 de Noviembre de 2025 | 01:36
Los mercados financieros de Estados Unidos perdieron las ganancias que habían registrado al inicio de la sesión y cerraron a la baja ayer, ya que el mercado sigue inquieto tras semanas de dudas y movimientos erráticos. Después de dispararse por la mañana hacia lo que parecía ser su mejor día desde mayo, con un aumento del 1,9%, el S&P 500 cayó 1,6%. El promedio industrial Dow Jones bajó 386 puntos, o 0,8%, y el compuesto Nasdaq se hundió 2,2%.

Las pérdidas más pronunciadas volvieron a verse en lo que solían ser los mayores ganadores del mercado. Nvidia, las criptomonedas y otras áreas que habían subido con un impulso casi implacable forzaron al mercado a la baja. Bitcoin cayó por debajo de los 87.000 dólares, cuando apenas el mes pasado se cotizaba en casi 125.000. El mercado había estado inestable, en gran parte debido a dos preocupaciones: Nvidia y otras acciones atrapadas en la fiebre por la tecnología de inteligencia artificial pueden haber subido demasiado, y la Reserva Federal (Fed, banco central) puede haber terminado de ofrecer los recortes a las tasas de interés que Wall Street adora.

Nvidia inicialmente pareció calmar las preocupaciones sobre una burbuja para las acciones de IA después de reportar una gran ganancia durante el verano boreal, junto con un pronóstico de ingresos futuros que superó fácilmente las expectativas de los analistas. Al entregar fuertes ganancias e indicar que vendrán más, Nvidia puede justificar los aumentos de precio en sus acciones y hacer que parezcan menos costosas.

Dados los pronósticos de Nvidia, “es muy difícil ver cómo esta acción no siga subiendo desde aquí”, dijeron analistas de UBS liderados por Timothy Arcuri. También señalaron que “la marea de infraestructura de IA sigue subiendo tan rápido que todos los barcos serán elevados”. Nvidia tuvo una ganancia temprana del 5%, pero luego cayó más del 2%.

Debido a que es la empresa más grande en el mercado de Estados Unidos por valor, las acciones de Nvidia tienen más influencia en el S&P 500 que las de cualquier otra empresa.

 

