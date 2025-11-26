Firmeza del Vaticano ante el auge del poliamor

El Vaticano reafirmó ayer el valor del matrimonio monógamo entre un hombre y una mujer, respondiendo a las preocupaciones planteadas por obispos africanos sobre la práctica de la poligamia entre sus fieles. El documento de la oficina doctrinal del Vaticano afirmó que la Iglesia católica tiene una posición bien documentada que sostiene la indisolubilidad del matrimonio como una unión de por vida entre los cónyuges. Sin embargo, señaló que la posición de la Iglesia sobre la naturaleza única y exclusiva del matrimonio monógamo es menos conocida.

En los últimos años, en reuniones del Vaticano con obispos, los delegados africanos han expresado regularmente que la poligamia se practica ampliamente entre sus fieles y han solicitado orientación al Vaticano. “Una sola carne: Elogio de la Monogamia” les proporciona un documento doctrinal que detalla el tratamiento del matrimonio en la Biblia, la poesía, la teología y la filosofía cristianas, así como por varios papas y concilios eclesiásticos a lo largo de la historia.

El documento tiene 40 páginas con 256 notas al pie y está escrito sólo en italiano. En la introducción, el jefe de doctrina del Vaticano y autor, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, afirma que basta con leer el capítulo final, sobre la “caridad conyugal” y la conclusión, para captar su mensaje esencial.