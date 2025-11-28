Arribó a su trabajo y quedó atrapada en un feroz asalto

Un violento robo ocurrido en Lisandro Olmos volvió a encender las alarmas por la inseguridad en ese sector de la Ciudad. El hecho ocurrió a plena luz del día, en una vivienda ubicada en 185 entre 63 y 64, cuando al menos tres delincuentes irrumpieron en la propiedad y redujeron a una empleada doméstica que había llegado para comenzar su jornada laboral.

La denuncia quedó asentada luego de que la mujer, identificada como María de 59 años, relatara entre lágrimas que, al ingresar a la casa donde trabaja, fue sorprendida por un hombre encapuchado que la tomó por la fuerza y la obligó a entrar. Según su testimonio, el agresor la confundió con la dueña de la vivienda y le exigió dinero y joyas. Acto seguido, observó cómo otros dos ladrones se movían por el interior del domicilio revisando cada habitación.

Los delincuentes maniataron a la víctima y la dejaron encerrada en una de las habitaciones mientras continuaban revolviendo la propiedad. Tras varios minutos y una vez que los ladrones escaparon, la mujer logró desatarse y llamar al 911 para pedir ayuda. También mencionó haber visto un auto y una moto que habrían sido utilizados como vehículos de apoyo.

Luego la dueña de la vivienda constató el faltante de varios elementos de valor, además de alhajas y dinero. El caso es investigado por la físcalía de turno.