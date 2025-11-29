Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

Política y Economía |En medio de las sanciones a Estudiantes y del conflicto con Claudio “Chiqui” Tapia

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA

Patricia Bullrich anunció que desde el Senado investigará la transparencia y el funcionamiento de la casa madre del fútbol argentino. Amplios cuestionamientos

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA

Claudio “Chiqui” Tapia, en la mira del gobierno / web

29 de Noviembre de 2025 | 02:03
Edición impresa

El Gobierno nacional decidió involucrarse de manera directa en el conflicto que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y elevó el tono de sus críticas hacia la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. A pocas horas de asumir como senadora, la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, confirmó que impulsará una investigación parlamentaria sobre el funcionamiento de la entidad deportiva, a la que calificó como “retrógrada”, “discrecional” y carente de transparencia.

Durante una entrevista con Radio Mitre, Bullrich sostuvo que detecta numerosas irregularidades dentro del organismo y anticipó que su trabajo legislativo tendrá un foco especial en el fútbol. “Me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de la asociación”, aseguró. Para el Gobierno, la AFA atraviesa un proceso de deterioro institucional que requiere intervención política e institucional, aunque la futura senadora evitó hablar explícitamente de una intervención estatal.

Críticas al sistema de votación y a la estructura interna

En sus declaraciones, Bullrich apuntó a la estructura política y económica que sostiene al organismo. Cuestionó la democracia interna, el sistema de elección indirecta del presidente y la concentración del poder en un reducido grupo de dirigentes. Recordó además el episodio del fallido proceso electoral de 2015, cuando una votación terminó empatada 38-38 pese a que solo había 75 asambleístas habilitados.

Según la funcionaria, el sistema actual beneficia a una dirigencia que “lleva décadas en los cargos” y que opera con criterios discrecionales. “Está lleno de figurones alrededor de Tapia, con fortunas millonarias”, criticó. Para Bullrich, la AFA ejerce una influencia desproporcionada sobre los clubes y condiciona su autonomía económica y deportiva. “Los tiene de rehenes”, afirmó, al señalar que existen relaciones de dependencia entre las instituciones y la conducción central.

El conflicto con el Pincha y las sanciones que tensaron el clima

Las declaraciones de Bullrich se produjeron en plena escalada del conflicto entre la AFA y Estudiantes, luego de que la entidad suspendiera por seis meses al presidente del club, Juan Sebastián Verón, y sancionara con dos fechas a los once jugadores que realizaron un pasillo de espaldas a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

La ministra consideró la medida “desproporcionada” y “absurda”, y la utilizó como ejemplo para denunciar lo que definió como el “incumplimiento total de la ley” por parte de la organización. “Por ponerse de espaldas, le metieron a Estudiantes una sanción como si hubieran asesinado a alguien”, sostuvo. También cuestionó la legitimidad del poder disciplinario de la AFA y advirtió sobre la falta de criterios claros y consistentes en la aplicación de sanciones.

LE PUEDE INTERESAR

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

LE PUEDE INTERESAR

Bullrich se cruzó con Villarruel en su primer día en la Cámara alta

Bullrich señaló que, según su mirada, muchos dirigentes prefieren guardar silencio por temor a represalias similares: “Quizá le tienen miedo a Tapia”. Para el Gobierno, el caso de Estudiantes representa una oportunidad para abrir un debate más amplio sobre el modelo de gestión del fútbol argentino.

SAD, juveniles y el debate de fondo

La disputa entre el Gobierno y la AFA también se inscribe en un debate mayor: el avance —o no— de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en los clubes. Tanto el presidente Javier Milei como Federico Sturzenegger defienden abiertamente ese modelo, que permitiría la entrada de capital privado a las instituciones.

Verón, desde Estudiantes, fue uno de los principales impulsores de esa discusión dentro del ambiente del fútbol, lo que generó tensiones previas con Tapia. Bullrich retomó ese punto al afirmar que la resistencia a las SAD convive con prácticas dirigenciales que sí habilitan la acumulación de poder y recursos en manos de unos pocos. “No quieren que haya plata en el fútbol, pero los dirigentes sí quieren plata”, señaló.

La dirigente también vinculó esta situación con la falta de inversión en estructuras formativas, al mencionar la derrota de Argentina en el Mundial Sub-17 como síntoma de un sistema que no prioriza el desarrollo juvenil. “Tenemos poca capacidad de sostener escuelas de fútbol de calidad porque no hay inversión”, advirtió.

Hacia una investigación en el Congreso

Aunque evitó confirmar la posibilidad de una intervención directa, Bullrich afirmó que desde el Senado impulsará una revisión exhaustiva del funcionamiento administrativo, económico y electoral de la AFA. “La AFA es una asociación sin fines de lucro que tiene el monopolio de todo. ¿Por qué? ¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo es el sistema de elecciones?”, planteó.

La futura senadora enmarcó su postura dentro del discurso más amplio del Gobierno sobre la necesidad de “orden, transparencia y cumplimiento de la ley”. “El país va hacia el orden. La AFA marcha en sentido contrario”, concluyó.

El cruce entre el Gobierno y la AFA abre un nuevo capítulo en una relación históricamente marcada por tensiones políticas, intereses deportivos y disputas de poder. La investigación anunciada por Bullrich podría profundizar aún más ese enfrentamiento y reconfigurar el escenario institucional del fútbol argentino en los próximos meses.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Todo tiene un final, todo termina”, dicen en la Rosada

Crece la bronca de Javier Milei con la AFA
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes confirmó que apelará el polémico fallo de la AFA y que "confían en el arbitraje" en Santiago

Gimnasia elige presidente: responden los candidatos

Carrizo, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Romina Videla: un caso que conmocionó a La Plata

VIDEO. Tensión entre manifestantes y el conductor de una Ram en pleno centro platense

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74

Verdura que vuelve y se tira en La Plata: la caída del consumo pega en las quintas
+ Leidas

La Plata contra la AFA

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA

Cierran una planta textil y echan a 20 operarios

Cambian los subsidios a la luz y el gas: el impacto en la Ciudad
Últimas noticias de Política y Economía

Tras el paso de la causa en La Plata, piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

Bullrich se cruzó con Villarruel en su primer día en la Cámara alta

No hubo quórum en Diputados para tratar el endeudamiento

Condenan al excomisario bonaerense Carlos Caimi
Espectáculos
La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos
Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
“Vamo’ los pibes”: una oda a la amistad y a la desobediencia geriátrica
“La infiltrada”: vivir ocho años entre el miedo y la verdad
Susto con Rocío Marengo, internada y en reposo
Policiales
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Retiraron 82 mil ampollas de fentanilo contaminado
Violó por 30 años a su hija y es el padre de sus nietos
Tiene 16 años, a su padre preso y está acusada de asesinar al novio
Es inminente la liberación de un asesino no punible
Información General
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario
Los números de la suerte del sábado 29 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Un enorme papelón y el riesgoso relato antivacunas
El día de los materos, con grandes festejos organizados por el Museo del Mate
Deportes
Noche caliente: el Pincha va por el Ferroviario
Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA
Gimnasia elige: Cuatro listas van por la presidencia
Herrera bajó las cargas, pero estará ante el Bicho
Los borrados en River se despidieron del plantel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla