Destrozan una estatua de Messi en Mar del Plata

Una estatua de Lionel Messi amaneció con las piernas arrancadas durante la madrugada del domingo en Mar del Plata y reabrió el debate por los reiterados ataques que sufre desde hace más de un año.
El homenaje, ubicado en la esquina de de las calles Moreno y Santa Fe de la ciudad costera e impulsado originalmente por un bar marplatense en 2018 y reconstruido en 2024 tras la consagración en Qatar, volvió a ser blanco de vandalismo sin que exista relación alguna con el propio futbolista.
El antecedente inmediato había sido la decapitación del busto, un episodio que ahora se repite con otro daño severo: esta vez en las piernas y el torso de la estatua del capitán argentino.
El hecho surge en medio de la tensión entre la AFA y el Gobierno Nacional, escenario que multiplicó murales y expresiones críticas vinculadas a fallos arbitrales y al título otorgado a Rosario Central.
En ese clima, parte de la discusión pública derivó hacia cuestionamientos a Claudio Tapia, aunque nada indica que el ataque a la estatua responda a esa disputa.
Para los vecinos y comerciantes de la zona, la estatua, emplazada desde 2018, es un punto turístico y una parada obligada para miles de hinchas que buscaban una fotografía con la imagen del jugador del Inter Miami.
Aunque no existe un vínculo directo comprobado entre el ataque y la situación que rodea a la AFA, el episodio se inscribe en un contexto de creciente malestar en el fútbol local.
