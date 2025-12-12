Tenista no podrá jugar hasta 2044 por corrupción

El mundo deportivo quedó conmocionado por la suspensión de 20 años del tenista francés Quentin Folliot acusado de cometer 27 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis (TACP). El sancionado fue parte de una investigación de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), que concluyó en este fallo y tuvo a otros implicados penados con sanciones menos duras. El jugador deberá permanecer alejado de la disciplina y solo podrá regresar a partir del 16 de mayo de 2044, cuando ya tenga 45 años.

Folliot, quien llegó a ser número 488 del ranking ATP en agosto de 2022, había sido suspendido de manera provisional desde el 17 de mayo de 2024 y la sentencia comunicada por la ITIA lo carátula como una “figura central en una red de jugadores que operaban en nombre de un sindicato de arreglo de partidos”. Fue castigado con una multa de 70.000 dólares, sumado a que fue ordenado a reembolsar “pagos corruptos” por un total superior a los USD 44.000. Estos montos superan lo ganado por el tenista de 26 años, ya que según se desprende de los registros de la ATP acumula poco más de USD 60.000 recaudados en el circuito.

En primera instancia, el deportista negó 30 cargos relacionados a 11 partidos entre 2022 y 2024, en los cuales jugó en ocho de esos casos. Solo tres de esos cargos fueron desestimados y corresponden a un juego de dobles de enero de 2024, luego de una audiencia remota con el Oficial de Audiencias Anticorrupción (AHO) independiente, Amani Khalifa, el 20 y 21 de octubre de 2025. Fue acusado por “manipular el resultado de partidos, recibir dinero para no realizar sus mejores esfuerzos en apuestas, ofrecer dinero a otros jugadores para arreglar partidos, proporcionar información privilegiada, conspiración para corromper, no cooperar con una investigación de la ITIA y destrucción de pruebas”.

En la sentencia final, Khalifa definió a Quentin Folliot como “un vector para un sindicato criminal más amplio, que recluta activamente a otros jugadores e intenta incrustar la corrupción más profundamente en los circuitos profesionales”. La obstrucción a una investigación del organismo actuó como un factor agravante en la sanción.

El tenista condenado afrontará un castigo que lo empuja al retiro porque “tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional”. No registra títulos ni finales en la ATP y la ITF.

Este organismo independiente, que fue creado por los miembros del tenis para promover y cuidar la integridad de sus eventos profesionales, también incluyó otras suspensiones por esta misma causa. Por un lado, el francés Jaimee Floyd-Angele quedó afuera del circuito por cinco años y tres meses (puede volver a competir el 18 de diciembre de 2029) por admitir “haber orquestado un partido a cambio de pago en 2022, no cooperar con una investigación de la ITIA y destruir pruebas”.

Quentin Folliot se le corroboraron 27 infracciones a la ley de corrupción en el tenis internacional