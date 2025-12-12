Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Deportes |EL FRANCÉS Quentin Folliot “ARREGLABA” PARTIDOS

Tenista no podrá jugar hasta 2044 por corrupción

Tenista no podrá jugar hasta 2044 por corrupción

Quentin Folliot también recibió una multa económica / facebook

12 de Diciembre de 2025 | 03:49
Edición impresa

El mundo deportivo quedó conmocionado por la suspensión de 20 años del tenista francés Quentin Folliot acusado de cometer 27 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis (TACP). El sancionado fue parte de una investigación de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), que concluyó en este fallo y tuvo a otros implicados penados con sanciones menos duras. El jugador deberá permanecer alejado de la disciplina y solo podrá regresar a partir del 16 de mayo de 2044, cuando ya tenga 45 años.

Folliot, quien llegó a ser número 488 del ranking ATP en agosto de 2022, había sido suspendido de manera provisional desde el 17 de mayo de 2024 y la sentencia comunicada por la ITIA lo carátula como una “figura central en una red de jugadores que operaban en nombre de un sindicato de arreglo de partidos”. Fue castigado con una multa de 70.000 dólares, sumado a que fue ordenado a reembolsar “pagos corruptos” por un total superior a los USD 44.000. Estos montos superan lo ganado por el tenista de 26 años, ya que según se desprende de los registros de la ATP acumula poco más de USD 60.000 recaudados en el circuito.

En primera instancia, el deportista negó 30 cargos relacionados a 11 partidos entre 2022 y 2024, en los cuales jugó en ocho de esos casos. Solo tres de esos cargos fueron desestimados y corresponden a un juego de dobles de enero de 2024, luego de una audiencia remota con el Oficial de Audiencias Anticorrupción (AHO) independiente, Amani Khalifa, el 20 y 21 de octubre de 2025. Fue acusado por “manipular el resultado de partidos, recibir dinero para no realizar sus mejores esfuerzos en apuestas, ofrecer dinero a otros jugadores para arreglar partidos, proporcionar información privilegiada, conspiración para corromper, no cooperar con una investigación de la ITIA y destrucción de pruebas”.

En la sentencia final, Khalifa definió a Quentin Folliot como “un vector para un sindicato criminal más amplio, que recluta activamente a otros jugadores e intenta incrustar la corrupción más profundamente en los circuitos profesionales”. La obstrucción a una investigación del organismo actuó como un factor agravante en la sanción.

El tenista condenado afrontará un castigo que lo empuja al retiro porque “tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional”. No registra títulos ni finales en la ATP y la ITF.

Este organismo independiente, que fue creado por los miembros del tenis para promover y cuidar la integridad de sus eventos profesionales, también incluyó otras suspensiones por esta misma causa. Por un lado, el francés Jaimee Floyd-Angele quedó afuera del circuito por cinco años y tres meses (puede volver a competir el 18 de diciembre de 2029) por admitir “haber orquestado un partido a cambio de pago en 2022, no cooperar con una investigación de la ITIA y destruir pruebas”.

LE PUEDE INTERESAR

La ACTC excluyó a Buenos Aires del calendario

LE PUEDE INTERESAR

Turf - Programa y resultados

Quentin Folliot se le corroboraron 27 infracciones a la ley de corrupción en el tenis internacional

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo

Se va a Santiago con toda su ilusión

Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata

Una movilización del León que será histórica

López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño

La inflación, en 2,5%: se aceleró por tarifas y la carne

El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Últimas noticias de Deportes

Se va a Santiago con toda su ilusión

“Esta final nos agarra en un buen momento”

El Pincha debuta ante el Rojo y el Lobo con Racing

Germán Brunati: “Buscamos un rápido acuerdo con el DT
Espectáculos
Kevin Johansen y Liniers “Lo que se sube al escenario es la amistad”
El gospel sonará en la Catedral en un show multitudinario
Con sello platense: los libros raros toman el Museo de Arte Moderno
¿Avanza el amor?: qué pasa entre Ramiro Marra y Luli Salazar
Dick Van Dyke: sus reglas para llegar a los 100
Policiales
Condenaron a Gerardo Ponce: 26 años de prisión por abusar de menores
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata
Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno
Un vigilador fue baleado y ahora lucha por su vida
Política y Economía
La inflación, en 2,5%: se aceleró por tarifas y la carne
El proyecto de reforma laboral ya es oficial y ahora apuran el debate
La CGT sale a la calle en rechazo a los cambios
“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
La Cámpora no cede la vice del Senado a Kicillof
La Ciudad
Colonia de vacaciones: la opción que puede pasar el medio millón
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Construcción: el metro cuadrado en edificios ya roza los $2 millones
El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla