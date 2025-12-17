Una deuda, la pista detrás de la muerte de un soldado

Una presunta deuda de dinero estaría detrás de la muerte de un efectivo del Ejército Argentino, quien fue hallado sin vida en uno de los puntos internos de custodia de la Quinta Residencial de Olivos.

Se sigue esa hipótesis, porque en la escena se halló una carta, presuntamente redactada de puño y letra por la víctima, que estaba dirigida a sus camaradas y a su familia.y donde se hacía referencia a cuestiones vinculadas con un aparente rojo bancario de dos millones de pesos.

El fallecido fue identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años, quien cumplía funciones de seguridad en el predio.

De inmediato, con la terrible noticia, se activó un protocolo de emergencia, que buscó proteger el lugar a la espera de todos los peritajes.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado acudió a la Quinta Presidencial para encabezar las diligencias, que le permitirán determinar fehacientemente qué sucedió.

“Falleció como consecuencia de un disparo de arma larga en la cabeza”, expresó un vocero policial. Se trataría de un fusil FAL.

R.A.G. era oriundo de una localidad de la provincia de Misiones y estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo.

El pago de su salario estaba a cargo de la Contaduría General del Ejército. La Casa Militar, que controla la custodia de la Quinta, depende de la Secretaría General de Presidencia.

En junio de este año, la Quinta presidencial fue movilizada por una amenaza de bomba realizada por una mujer al 911, que motivó una investigación también encabezada por Arroyo Salgado.

En el llamado, la sospechosa aseveró que había dejado un artefacto en el perímetro del lugar. Una inspección realizada por fuerzas federales descartó la presencia de explosivos.