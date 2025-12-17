Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Estaba de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos

Una deuda, la pista detrás de la muerte de un soldado

Lo encontraron sin vida en una garita de seguridad. Dejó una carta. Hablan de un rojo bancario de dos millones de pesos

Una deuda, la pista detrás de la muerte de un soldado
17 de Diciembre de 2025 | 05:11
Edición impresa

Una presunta deuda de dinero estaría detrás de la muerte de un efectivo del Ejército Argentino, quien fue hallado sin vida en uno de los puntos internos de custodia de la Quinta Residencial de Olivos.

Se sigue esa hipótesis, porque en la escena se halló una carta, presuntamente redactada de puño y letra por la víctima, que estaba dirigida a sus camaradas y a su familia.y donde se hacía referencia a cuestiones vinculadas con un aparente rojo bancario de dos millones de pesos.

El fallecido fue identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años, quien cumplía funciones de seguridad en el predio.

De inmediato, con la terrible noticia, se activó un protocolo de emergencia, que buscó proteger el lugar a la espera de todos los peritajes.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado acudió a la Quinta Presidencial para encabezar las diligencias, que le permitirán determinar fehacientemente qué sucedió.

“Falleció como consecuencia de un disparo de arma larga en la cabeza”, expresó un vocero policial. Se trataría de un fusil FAL.

LE PUEDE INTERESAR

La golpearon para robarle en el local y ella los corrió

LE PUEDE INTERESAR

imagen

El atropello fatal de los músicos llega a juicio oral

R.A.G. era oriundo de una localidad de la provincia de Misiones y estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo.

El pago de su salario estaba a cargo de la Contaduría General del Ejército. La Casa Militar, que controla la custodia de la Quinta, depende de la Secretaría General de Presidencia.

En junio de este año, la Quinta presidencial fue movilizada por una amenaza de bomba realizada por una mujer al 911, que motivó una investigación también encabezada por Arroyo Salgado.

En el llamado, la sospechosa aseveró que había dejado un artefacto en el perímetro del lugar. Una inspección realizada por fuerzas federales descartó la presencia de explosivos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia alta: hay árbitros para la final Estudiantes - Platense en San Nicolás

Se agotó la preventa para la final Estudiantes vs Platense: precios y quiénes pueden comprar mañana

¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados bonaerenses del IPS?

En Gimnasia siguen las negociaciones por el regreso de Nacho Fernández: los detalles de la nueva reunión

Un estudiante de economía, el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo

Mercado de alquileres en La Plata: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
+ Leidas

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo

El premio que no se ve y vale como un título

Baja esperada: el riesgo país retrocedió pero los dólares subieron

El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”

Edificios cerrados y abandonados, un dolor de cabeza para los vecinos

Preparativos para la batalla en el PJ bonaerense

Gimnasia 2026: se aseguró a Martínez y el gran deseo es Nacho

Los números de la suerte del miercoles 17 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de Policiales

Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas

Otro reclamo en la Ciudad por las muertes del fentanilo adulterado

Buscan mayor eficiencia en los juicios por jurados

Cae el tercer acusado por un asesinato en Tolosa
Espectáculos
“Avatar: fuego y cenizas”: la caja de Pandora de James Cameron imagen
Hollywood en shock: qué se sabe del asesinato del cineasta Rob Reiner imagen
¡Regreso bomba!: Flor Peña y Marley vuelven con programa propio imagen
“Terminó llorando”: Edith Hermida, dolida tras el quiebre con Beto Casella imagen
La súplica de Homero Pettinato a La Reini: “Quiero seguir con mi vida” imagen
Deportes
El premio que no se ve y vale como un título
Platense hace un mes que no juega, pero tiene confianza para la final
Gimnasia 2026: se aseguró a Martínez y el gran deseo es Nacho
¿Se podría dar lo de Dybala a Boca para el 2026?
Crisis en San Lorenzo: el club quedó acéfalo
La Ciudad
El asado para Navidad viene con aumento: algunos cortes parrilleros subieron casi el 30%
Edificios cerrados y abandonados, un dolor de cabeza para los vecinos
En Abasto denunciaron cortes de luz recurrentes
El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil
Información General
Niños vegetarianos: alertan sobre déficits de nutrientes clave
Murió Kenya, la última elefanta cautiva de la Argentina
Egresados sin plata para su fiesta: una mamá se la jugó en el casino
Los números de la suerte del miercoles 17 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Chubut: tras dos semanas contuvieron incendios en El Turbio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla