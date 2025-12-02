Bajan un impuesto automotor y ya especulan en una caída de precios

Kicillof volvió a pedir la votación del Financiamiento a la Legislatura
La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la nueva escala de impuestos internos aplicable a: vehículos automotores terrestres para el transporte de personas (autos); vehículos automotores terrestres preparados para acampar; motociclos y velocípedos con motor (motos) y chasis con motor y motores de los vehículos alcanzados.
Según recordó el tributarista Sebastián Domínguez “hasta el 30 de noviembre de 2025, los automóviles cuyo precio eran iguales o superiores a $63.166.936,50 (a la salida de fábrica, sin IVA) debían pagar el 18% de impuestos internos”.
Ahora “a partir del 1 de diciembre de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026, se incrementó a $74.314.009,43 el umbral a partir del cual los automóviles están gravados por impuestos internos”, indicó Domínguez.
De esta forma, el precio de venta al público de los automóviles que no pagan impuestos internos es de aproximadamente hasta $102.600.000.
“Esto implica que hay automóviles que hasta ayer estaban gravados por impuestos internos y hoy dejaron de estarlo, por lo cual su precio podría disminuir en hasta $ 16.300.000 aproximadamente”, precisó Domínguez.
En ese sentido, señaló que “si la terminal mantiene el precio neto del automóvil y se mantiene el margen bruto nominal con impuestos para el Concesionario, la disminución del precio final podría alcanzar $ 16.311.923 aproximadamente. Es decir, la baja sería del 13,71%”.
“La nueva escala del impuesto podría generar una baja en los precios de los 0 km, aunque el porcentaje dependerá de cada marca”, consideró el especialista y alertó que “contra la posibilidad de baja juega la devaluación del peso en los últimos meses y que generó que terminales no aumenten los precios de determinados automóviles para que no queden gravados con impuesto internos”.
