Los farmacéuticos suman su alerta por la baja vacunación

Hace pocos días se reflejaron testimonios médicos del sector público y privado que alertaron sobre el retorno a nuestro país de enfermedades graves que se creían superadas, en un fenómeno que en forma coincidente se atribuye a la pronunciada baja en los niveles de vacunación. Y en ese contexto se expidió ahora el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires (Colfarma), en un comunicado que exaltó “el rol fundamental de la vacunación en la prevención de enfermedades y la protección de la salud pública”.

A pesar de que en el universo médico, tal como lo destacó el Colegio, es criterio unánime que “las vacunas salvaron millones de vidas” y que contribuyeron “a erradicar patologías que en el pasado resultaban mortales”, los reiterados informes estadísticos hablan de un descenso en los niveles de inmunización por parte de la población, en especial en la franja infantil, atribuidos mayormente al temor al contagio que se propagó durante la vigencia de la cuarentena dispuesta por el Covid 19 hace pocos años.

“La vacunación no solo protege a quien recibe la dosis, sino también a toda la comunidad, especialmente a las personas que no pueden vacunarse por motivos médicos” y sentenciaron: “Es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos”, agregó la entidad que nuclea a farmacéuticos bonaerenses.

Como agravante debe mencionarse una vez más la presencia de personas que hacen un culto a la “no vacunación”. Así, la semana pasada se llevó a cabo un insólito encuentro en el Congreso nacional, patrocinado por una diputada, en cuyo transcurso un hombre sin remera buscó demostrar -a través de diversos objetos que se pegaban a su cuerpo- el padecimiento de “magnetismo humano”, como consecuencia de haberse vacunado contra el Covid.

Sobre este tipo de campañas, el Colegio puso de relieve que existe en el país un escenario “donde la desinformación continúa circulando a través de redes sociales y canales informales” y agregó: “Colfarma subraya que la seguridad y eficacia de las vacunas están avaladas por estudios científicos rigurosos y por la experiencia sanitaria acumulada en todo el mundo”.

El mapa sanitario actual muestra el gradual retorno en el país de las llamadas enfermedades sociales, como el sarampión influenza, coqueluche, hepatitis A o B y la meningitis por neumococo, a raíz de la baja en los niveles de vacunación y esta situación viene siendo alertada por autoridades área de Salud de todo el país, en informes que debieran ser reiterados, hasta que la población tome conciencia de lo que está ocurriendo.

Cabe señalar que durante las últimas semanas este diario dio a conocer los bajos niveles de vacunación en la población argentina, con especial foco en la Ciudad y en el territorio bonaerense. Ahora debe subrayarse la importancia que se le debe asignar al comunicado de los farmacéuticos.